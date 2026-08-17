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Śródmieście

Jest termin przesłuchania Stuu w sprawie afery Pandora Gate

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Stuu w Polsce
Ekstradycja Stuu. Youtuber jest już w Polsce
Źródło wideo: "Fakty" TVN
Źródło zdj. gł.: KSP
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W środę w warszawskiej prokuraturze przesłuchany zostanie i usłyszy zarzuty youtuber znany jako Stuu. W czwartek wieczorem został sprowadzony z Wielkiej Brytanii do Polski. Przebywa w areszcie.

Stuu zostanie przesłuchany w związku aferą znaną jako Pandora Gate, która wybuchła w 2023 r., gdy Sylwester Wardęga opublikował materiał ujawniający, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim. W październiku 2023 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stuartowi K.-B. Grozi mu do 12 lat więzienia.

W czwartek Stuu został przewieziony z Wielkiej Brytanii do Polski; osadzono go w jednym z warszawskich aresztów.

Usłyszy zarzuty

Od października 2023 r. K.-B. przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii, oczekując na ekstradycję do Polski. Brytyjski sąd zgodził się na nią w lutym ubiegłego roku. K.-B. odwołał się od decyzji. Przekonywał, że polski sędzia, który wydał nakaz aresztowania, znajdował się pod presją polityczną, gdyż postawienie przed sądem zaangażowanych w sprawę Pandora Gate zapowiedział ówczesny premier Mateusz Morawiecki.

W połowie lipca sąd w Londynie ponownie zdecydował, że K.-B. może zostać wydany Polsce.

Zarzuty, które ma usłyszeć Stuu, dotyczą czynów o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15. roku życia latem 2015 r. i w sierpniu 2018 r., a także rozpijania osób małoletnich.

Początkowo treści były inne

34-letni Stuart K.-B. urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii; ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 r. przeniósł się do Polski, gdzie rozpoczął karierę twórcy internetowego pod pseudonimami Polski Pingwin, a potem Stuu.

Na swoich kanałach publikował początkowo treści związane z grą Minecraft, a później także o charakterze lifestylowym i komediowym. Jego konto na YouTube obserwowało 4,1 miliona osób, a na Instagramie - 1,8 miliona.

Kilka lat temu wrócił do Wielkiej Brytanii, by opiekować się chorą na raka matką, w związku z czym wycofał się z aktywności internetowej.

Źródło: PAP
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Tagi:
Pandora gatePrzestępczość w WarszawiePrzestępstwaProkuratura
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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