Śródmieście Wywieźli go Rosjanie, zrabowali Niemcy. Po latach wrócił do Polski i został zabytkiem Oprac. Katarzyna Kędra |

Świecznik z głową Meduzy wpisany do rejestru zabytków Źródło wideo: MWKZ Źródło zdj. gł.: MWKZ

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Jak poinformował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, cenny świecznik ścienny (aplika) został odzyskany w ramach działań restytucyjnych prowadzonych przez ministerstwo kultury.

Jest on wykonany z cyzelowanego i złoconego brązu, ozdobiony wizerunkiem mitologicznej Meduzy. Autorem był prawdopodobnie Pierre-François Feuchere. Dotychczasowy posiadacz podjął decyzję o dobrowolnym zwrocie świecznika do Łazienek Królewskich.

Najpierw trafił do Rosji, potem do Austrii

Świecznik należał do zestawu ośmiu aplik zdobiących Salę Salomona za czasów króla Stanisława Augusta. Podczas I wojny światowej całość wywieziono do Rosji. Wkrótce jednak na mocy traktatu ryskiego z 1921 roku przedmioty wróciły do Polski. W 1944 roku aplika wraz z innymi elementami wyposażenia Łazienek Królewskich została wywieziona przez Niemców do Zamku Fischhorn w Austrii.

W maju 2009 roku świecznik pojawił się na aukcji w Londynie. Posiadacz dzieła uznał roszczenia polskiego rządu i podjął decyzję o jego zwrocie. W 2011 roku aplika trafiła do Pałacu na Wyspie.

Świecznik z głową Meduzy trafił do rejestru zabytków Świecznik z głową Meduzy trafił do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: MWKZ Świecznik z głową Meduzy trafił do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: MWKZ Świecznik z głową Meduzy trafił do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: MWKZ Świecznik z głową Meduzy trafił do rejestru zabytków Źródło zdjęcia: MWKZ

W identyfikacji pomógł jeden detal

Konserwator przekazał, że cały komplet miał identyczne, bite oznaczenie własnościowe: literę M pod koroną (inicjał cara Mikołaja), literę Ł oraz numer. W tym zestawie były to numery od 189 do 196. Apliki z głową Meduzy znakowano zawsze w tym samym miejscu, w górnej części owalnej tarczy, wzdłuż brzegu. "To właśnie ten detal pozwolił zidentyfikować świecznik" - opisał konserwator.

Po wojnie do Polski wróciły zaledwie trzy z ośmiu świeczników. "Potwierdza to spis zawartości skrzyni opisanej jako 'la Poland. Bronzes', która dotarła do Warszawy z transportem rewindykacyjnym z Salzburga w kwietniu 1946 roku. Pozostałe prawdopodobnie padły łupem lokalnej ludności lub zostały przywłaszczone przez żołnierzy alianckich, którzy nierzadko traktowali zgromadzone na zamku Fischhorn obiekty jak 'pamiątki'" - podsumował konserwator.