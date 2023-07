Wystawa "Wołyń 1943–2023". "O Zbrodni Wołyńskiej należy mówić i pamiętać, ale nie powinna stać się przepaścią dzielącą nasze kraje"

Wystawę plenerową "Wołyń 1943–2023" można obejrzeć przy ulicy Krakowskie Przedmieście 66, a także online. Będzie dostępna do 30 lipca. Jak podkreślają organizatorzy ma służyć dialogowi, opartym na dobrej woli i szacunku dla drugiej strony.

To część opowieści Ołeksandry Wasejko, czyli Pani Szury, która za pielęgnowanie pamięci o grobach Polaków otrzymała odznaczenie Virtus et Fraternitas. "Tatko powiedział: Przyjadą kiedyś Polacy. Mnie już nie będzie, ale ty im pokażesz, gdzie są pochowani ich ludzie". Historia Pani Szury i jej ojca, który ratował Polaków, jest jedną z kilku opowieści stanowiących treść wystawy.

"Ubiegły rok pokazał, jak wspaniała jest więź między obydwoma narodami"

- Nie mamy wpływu na wydarzenia z 1943 roku, ale mamy na relacje międzyludzkie dzisiaj – mówi w komunikacie Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. – W Polsce mieszka obecnie kilka milionów Ukraińców, z myślą o tych odbiorcach stworzyliśmy wystawę w językach polskim i ukraińskim. Ubiegły rok pokazał, jak wspaniała jest więź między obydwoma narodami. Mamy niezliczone przykłady solidarności, takie jak schronienie dla setek tysięcy Ukraińców w polskich domach. To pokazuje, że człowiek zawsze jest najważniejszy, także w obliczu wojny. Ofiary Zbrodni Wołyńskiej wymagają pamięci. Jednocześnie jest to moment, w którym możemy na ten temat mówić w sposób otwarty, pełen szacunku dla ofiar i zmierzający do porozumienia - dodał.