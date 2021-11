Niewidoczne, czyli o służących z warszawskich domów

"Niewidoczne. Historie warszawskich służących" to ekspozycja, którą można już zobaczyć w Muzeum Warszawy. Składa się na nią 400 obiektów i nieznane dotąd intymne historie z życia warszawiaków z początku XX wieku.

- Jest to pierwsza ekspozycja opowiadająca o zapomnianych kobietach i roli pracy domowej. Ich służba dotykała najbardziej intymnych aspektów życia wielu pokoleń warszawiaków i warszawianek - powiedziała o wystawie Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy.

Warszawskie służące głównymi bohaterkami opowieści

Jak tłumaczą organizatorzy, na początku XX wieku w Warszawie około 40 tysięcy młodych kobiet każdego roku sprzątało, gotowało i prało w setkach mieszkań. Ich praca dotykała najbardziej intymnych aspektów życia wielu pokoleń warszawiaków i warszawianek. Znajdowały się na zapleczu codzienności, a do niedawna pozostawały też na marginesie zainteresowań historyków, którzy - jeśli je zauważali - opisywali co najwyżej jako zbiorowość ujętą w statystykach uzupełniających główne dane.

"Układ wystawy odzwierciedla drogę, jaką przebywała służąca od momentu przybycia do Warszawy, przez poszukiwanie pracy i codziennie wykonywane obowiązki. Kolejne części ekspozycji odnoszą się do relacji z chlebodawcami, działalności związków zawodowych i organizacji filantropijnych na rzecz pracownic domowych oraz wizerunku służących w prasie czy reklamie. W ostatniej części wystawy przedstawione zostały różne perspektywy podejścia do pracy domowej po 1945 roku oraz komentarze współczesnych artystek" - zachęca muzeum.