Wyrzucił torbę z narkotykami przez okno, wprost pod nogi policjanta

Jak przekazał Robert Szumiata, oficer prasowy śródmiejskiej komendy, policjanci podejrzewali, że w jednym z mieszkań mogą znajdować się znaczne ilości środków odurzających. - Policjanci zorganizowali zasadzkę i czekali aż nadarzy się właściwy moment, aby wejść do mieszkania. Kiedy na klatce schodowej zauważyli jedną z wytypowanych przez siebie osób, wkroczyli do akcji. Obezwładnili i zatrzymali agresywnie zachowującą się kobietę i wraz z nią weszli do mieszkania - przekazał Szumiata.