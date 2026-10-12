Śródmieście Wyremontowali Nowy Zjazd. Łącznica w kierunku Pragi otwarta Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Łącznica przy Nowym Zjeździe otwarta po remoncie Źródło wideo: Zarząd Dróg Miejskich Źródło zdj. gł.: Zarząd Dróg Miejskich

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O otwarciu ulicy Nowy Zjazd poinformował w poniedziałek Zarząd Dróg Miejskich. Prace w tym miejscu toczyły się od lipca tego roku. Drogowcy zajmowali się przede wszystkim remontem nawierzchni.

"Została ona rozebrana, a po wymianie podbudowy kostka została ułożona na nowo. Ulica potrzebowała odświeżenia, jednak chcieliśmy zachować jej dawny charakter. Prace na nowym zjeździe były realizowane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków" - wyjaśnił Zarząd Dróg Miejskich.

Łącznica przy Nowym Zjeździe otwarta po remoncie Łącznica przy Nowym Zjeździe otwarta po remoncie Źródło zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich Łącznica przy Nowym Zjeździe otwarta po remoncie Źródło zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich Łącznica przy Nowym Zjeździe otwarta po remoncie Źródło zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich Łącznica przy Nowym Zjeździe otwarta po remoncie Źródło zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich Łącznica przy Nowym Zjeździe otwarta po remoncie Źródło zdjęcia: Zarząd Dróg Miejskich

Otwarty przejazd w stronę Pragi

Drogowcy przekazali, że łącznicą można już przejechać z Wisłostrady na Most Śląsko-Dąbrowski. Trwają jeszcze roboty brukarskie (opaski i chodniki) i remont zjazdów do Mazowieckiego Centrum Stomatologii.

Podczas prac robotnicy odkopali pozostałości trzech kamienic po nieparzystej stronie ulicy: Kamienicy Binkowskiej, Domu Profesorów i Kamienicy Taubenhausa.

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"Zostały objęte badaniami archeologicznymi, a po ich zakończeniu - pozostawione tam, gdzie znajdowały się przez lata. Warto być uważnym. Przyglądając się nawierzchni na łącznicy, możemy zobaczyć, gdzie stały kamienice" - zaznaczył ZDM.

Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków balkon Domu Profesorów został wydobyty i zabezpieczony.