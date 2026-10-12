Wyremontowali Nowy Zjazd. Łącznica w kierunku Pragi otwarta
O otwarciu ulicy Nowy Zjazd poinformował w poniedziałek Zarząd Dróg Miejskich. Prace w tym miejscu toczyły się od lipca tego roku. Drogowcy zajmowali się przede wszystkim remontem nawierzchni.
"Została ona rozebrana, a po wymianie podbudowy kostka została ułożona na nowo. Ulica potrzebowała odświeżenia, jednak chcieliśmy zachować jej dawny charakter. Prace na nowym zjeździe były realizowane zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków" - wyjaśnił Zarząd Dróg Miejskich.
Otwarty przejazd w stronę Pragi
Drogowcy przekazali, że łącznicą można już przejechać z Wisłostrady na Most Śląsko-Dąbrowski. Trwają jeszcze roboty brukarskie (opaski i chodniki) i remont zjazdów do Mazowieckiego Centrum Stomatologii.
Podczas prac robotnicy odkopali pozostałości trzech kamienic po nieparzystej stronie ulicy: Kamienicy Binkowskiej, Domu Profesorów i Kamienicy Taubenhausa.
"Zostały objęte badaniami archeologicznymi, a po ich zakończeniu - pozostawione tam, gdzie znajdowały się przez lata. Warto być uważnym. Przyglądając się nawierzchni na łącznicy, możemy zobaczyć, gdzie stały kamienice" - zaznaczył ZDM.
Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków balkon Domu Profesorów został wydobyty i zabezpieczony.