Śródmieście Wypłacił pieniądze z bankomatu i stracił orientację. Pomogli policjanci

Bezpiecznie odprowadzili starszego mężczyznę, dwóm innym osobom udzielili pierwszej pomocy Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: KSP

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W sobotę przed południem policjanci VIII Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, pełniąc służbę na terenie stolicy, zauważyli starszego mężczyznę, który po pobraniu pieniędzy z bankomatu przy Alejach Jerozolimskich stracił orientację w terenie i nie potrafił samodzielnie odnaleźć drogi do domu.

"Nie pozostali obojętni. Zaopiekowali się seniorem i pomogli mu w bezpiecznym powrocie do miejsca zamieszkania" - podała stołeczna policja w komunikacie.

👮🏻‍♂️👮 Czasami najważniejsza policyjna interwencja to po prostu pomoc drugiemu człowiekowi.



Dzisiaj przed południem policjanci VIII Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, pełniąc służbę na terenie stolicy, zauważyli starszego mężczyznę, który po pobraniu pieniędzy z… pic.twitter.com/6nzP4Dd17R — Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 15, 2026 Rozwiń

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Udzielili pierwszej pomocy

W rejonie ul. Wójtowskiej policjanci VI kompanii Oddziału Prewencji w Warszawie pomogli z kolei 65-letniemu mężczyźnie z krwawiącą raną nogi. Udzielili mu pierwszej pomocy i opatrzyli.

Kilka minut później, w rejonie ul. Grodzkiej, policjanci Oddziału Prewencji w Kielcach, pełniący służbę w Warszawie, byli świadkami omdlenia i upadku 26-letniej kobiety.

"Natychmiast ruszyli z pomocą, a następnie przekazali kobietę załodze zespołu ratownictwa medycznego. Została przewieziona do szpitala" - poinformowano w komunikacie.

Warszawa jest dziś miejscem wielu wydarzeń związanych z obchodami Święta Wojska Polskiego. Nad ich bezpiecznym przebiegiem czuwają policjanci garnizonu stołecznego oraz funkcjonariusze skierowani do stolicy Polski z innych województw. Dbając o bezpieczeństwo podczas uroczystości,… pic.twitter.com/eISUTwwOkW — Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 15, 2026 Rozwiń