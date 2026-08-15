Wypłacił pieniądze z bankomatu i stracił orientację. Pomogli policjanci
W sobotę przed południem policjanci VIII Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, pełniąc służbę na terenie stolicy, zauważyli starszego mężczyznę, który po pobraniu pieniędzy z bankomatu przy Alejach Jerozolimskich stracił orientację w terenie i nie potrafił samodzielnie odnaleźć drogi do domu.
"Nie pozostali obojętni. Zaopiekowali się seniorem i pomogli mu w bezpiecznym powrocie do miejsca zamieszkania" - podała stołeczna policja w komunikacie.
Udzielili pierwszej pomocy
W rejonie ul. Wójtowskiej policjanci VI kompanii Oddziału Prewencji w Warszawie pomogli z kolei 65-letniemu mężczyźnie z krwawiącą raną nogi. Udzielili mu pierwszej pomocy i opatrzyli.
Kilka minut później, w rejonie ul. Grodzkiej, policjanci Oddziału Prewencji w Kielcach, pełniący służbę w Warszawie, byli świadkami omdlenia i upadku 26-letniej kobiety.
"Natychmiast ruszyli z pomocą, a następnie przekazali kobietę załodze zespołu ratownictwa medycznego. Została przewieziona do szpitala" - poinformowano w komunikacie.