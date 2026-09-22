Zderzenie na skrzyżowaniu. Radiowóz uszkodzony, policjant w szpitalu
- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 9.59. Radiowóz, który poruszał się na sygnałach, jechał ulicą Kruczą od strony Wilczej. Na skrzyżowaniu z Hożą doszło do zderzenia z pojazdem marki Smart - powiedziała nam Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
Zderzenie w centrum, radiowóz uszkodzony
Poszkodowany został policjant, kierujący radiowozem, został zabrany do szpitala.
- Funkcjonariusze pomogli kierowcy Smarta zepchnąć pojazd z jezdni. Obecnie na skrzyżowaniu nie występują już utrudnienia w ruchu. Policja wciąż pracuje na miejscu, opisując okoliczności zdarzenia - zrelacjonował Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl.
Wszyscy kierujący byli trzeźwi.
Źródło: tvnwarszawa.pl