Śródmieście Zderzenie na skrzyżowaniu. Radiowóz uszkodzony, policjant w szpitalu Alicja Glinianowicz |

Zderzenie w centrum, radiowóz uszkodzony Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

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- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 9.59. Radiowóz, który poruszał się na sygnałach, jechał ulicą Kruczą od strony Wilczej. Na skrzyżowaniu z Hożą doszło do zderzenia z pojazdem marki Smart - powiedziała nam Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Zderzenie w centrum, radiowóz uszkodzony Wypadek z udziałem radiowozu w centrum Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek z udziałem radiowozu w centrum Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek z udziałem radiowozu w centrum Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Wypadek z udziałem radiowozu w centrum Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Poszkodowany został policjant, kierujący radiowozem, został zabrany do szpitala.

- Funkcjonariusze pomogli kierowcy Smarta zepchnąć pojazd z jezdni. Obecnie na skrzyżowaniu nie występują już utrudnienia w ruchu. Policja wciąż pracuje na miejscu, opisując okoliczności zdarzenia - zrelacjonował Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl.

Wszyscy kierujący byli trzeźwi.