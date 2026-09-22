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Śródmieście

Zderzenie na skrzyżowaniu. Radiowóz uszkodzony, policjant w szpitalu

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Wypadek z udziałem radiowozu w centrum
Zderzenie w centrum, radiowóz uszkodzony
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
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We wtorek przed południem w centrum Warszawy doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Jednym z nich był policyjny radiowóz. Jedna osoba trafiła do szpitala.

- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 9.59. Radiowóz, który poruszał się na sygnałach, jechał ulicą Kruczą od strony Wilczej. Na skrzyżowaniu z Hożą doszło do zderzenia z pojazdem marki Smart - powiedziała nam Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Zderzenie w centrum, radiowóz uszkodzony
Wypadek z udziałem radiowozu w centrum
Wypadek z udziałem radiowozu w centrum
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek z udziałem radiowozu w centrum
Wypadek z udziałem radiowozu w centrum
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek z udziałem radiowozu w centrum
Wypadek z udziałem radiowozu w centrum
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Wypadek z udziałem radiowozu w centrum
Wypadek z udziałem radiowozu w centrum
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Poszkodowany został policjant, kierujący radiowozem, został zabrany do szpitala.

- Funkcjonariusze pomogli kierowcy Smarta zepchnąć pojazd z jezdni. Obecnie na skrzyżowaniu nie występują już utrudnienia w ruchu. Policja wciąż pracuje na miejscu, opisując okoliczności zdarzenia - zrelacjonował Mateusz Szmelter, reporter tvnwarszawa.pl.

Wszyscy kierujący byli trzeźwi.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieWypadkiPolicja
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