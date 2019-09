Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę w centrum Warszawy. 26-latek spadł z 18 piętra wprost na młodego mężczyznę, który siedział na ławce.

Potwierdza, że 26-latek zginął na miejscu, natomiast 18-latek z poważnymi obrażeniami głowy został przewieziony do szpitala, gdzie wciąż jest nieprzytomny.

Sekcja zwłok

- Trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia, między innymi została zarządzona sekcja zwłok, której wyniki są niezbędne do ustalenia charakteru obrażeń i mechanizmu ich powstania. Śledztwo zostało wszczęte w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. To jest czyn z artykułu 155 kodeksu karnego - informuje zastępca rzecznika stołecznej prokuratury Mirosława Chyr.