Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Kierowca był reanimowany
Zgłoszenie o wypadku na Trasie Łazienkowskiej w rejonie przystanku autobusowego Rozbrat strażacy otrzymali o godzinie 14.40.
- Zderzyły się samochody osobowe. Jeden z kierowców został poszkodowany. Ratownicy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Ranny został przewieziony do szpitala przy Grenadierów - poinformował starszy kapitan Łukasz Moskwa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
- Jedno z aut przewróciło się na bok. Leży na lewym pasie w kierunku Pragi. Tym autem podróżował poszkodowany mężczyzna - dodał strażak.
Relacja świadków
Z relacji świadków wynika, że pomarańczowy samochód wjechał w tył dwóch aut i przekoziołkował na barierki. Pasażerowie z innego samochodu wyciągali kierowcę przez bagażnik i przystąpili do akcji ratunkowej. Po około dwóch minutach pojawiły się pierwsze służby.
Na miejscu występowały poważne utrudnienia w ruchu. Dwa pasy w kierunku Pragi były nieprzejezdne.