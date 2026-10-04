Śródmieście Wypadek na Trasie Łazienkowskiej. Kierowca był reanimowany Dariusz Gałązka |

Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej Źródło wideo: TVN

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Zgłoszenie o wypadku na Trasie Łazienkowskiej w rejonie przystanku autobusowego Rozbrat strażacy otrzymali o godzinie 14.40.

- Zderzyły się samochody osobowe. Jeden z kierowców został poszkodowany. Ratownicy prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Ranny został przewieziony do szpitala przy Grenadierów - poinformował starszy kapitan Łukasz Moskwa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

- Jedno z aut przewróciło się na bok. Leży na lewym pasie w kierunku Pragi. Tym autem podróżował poszkodowany mężczyzna - dodał strażak.

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej Wypadek na Trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Wypadek na Trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Wypadek na Trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Wypadek na Trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Wypadek na Trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Wypadek na Trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Wypadek na Trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Relacja świadków

Z relacji świadków wynika, że pomarańczowy samochód wjechał w tył dwóch aut i przekoziołkował na barierki. Pasażerowie z innego samochodu wyciągali kierowcę przez bagażnik i przystąpili do akcji ratunkowej. Po około dwóch minutach pojawiły się pierwsze służby.

Na miejscu występowały poważne utrudnienia w ruchu. Dwa pasy w kierunku Pragi były nieprzejezdne.

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej Wypadek na Trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: TVN24 Wypadek na Trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: TVN24 Wypadek na Trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: TVN24