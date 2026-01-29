Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"Zjeżdżając na 'jabłuszku', z impetem uderzyła w betonową podstawę ławki"

Kobieta zjeżdżając z górki uderzyła w ławkę (zdjęcie ilustracyjne)
Zimowy wypoczynek w górach. Jak bezpiecznie spędzić ferie
Źródło: TVN24
Strażnicy udzielili pierwszej pomocy kobiecie, która przy Parku Fontann zjeżdżała z górki na "jabłuszku". Poszkodowana z impetem uderzyła głową i klatką piersiową w betonową podstawę ławki, stojącej na dole. Trafiła do szpitala.

Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło w weekend na górce przy Parku Fontann. Patrolujący ten teren strażnicy miejscy zauważyli na dole stoku zbiegowisko nerwowo poruszających się osób.

U stóp dość stromego zbocza leżała kobieta. "Poszkodowana krwawiła z ust i nosa, a guz nad jej okiem był już wielkości piłki do tenisa. Znajdujący się obok niej partner nerwowo tłumaczył, że parę minut wcześniej, zjeżdżając na 'jabłuszku' kobieta z impetem uderzyła głową i klatką piersiową w betonową podstawę ławki, znajdującej się na dole stoku" - opisali w komunikacie strażnicy miejscy.

Jej stan się pogarszał

Pogotowie było już w drodze, ale niestety stan poszkodowanej ulegał pogorszeniu. Strażnicy udzielili kobiecie pomocy przedmedycznej. Skontrolowali czynności życiowe kobiety, zabezpieczyli miejsce, w którym się znajdowała tak, aby nikt w nią nie wpadł oraz okryli ją kocem termicznym.

- W sytuacji urazu mechanicznego, kiedy nie wiemy dokładnie, co się stało, a poszkodowany jest przytomny - nie należy go ruszać z miejsca. Do przenoszenia potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, pozwalający na unieruchomienie pacjenta. Właśnie takiego sprzętu użyli ratownicy z karetki, którzy po kilku minutach zabrali kobietę do szpitala - powiedział, cytowany przez straż miejską młodszy inspektor Stanisław Matsumoto, który ratował 57-letnią kobietę. - Gdyby poszkodowana zachowała odrobinę rozsądku, nie doszło by do tego wypadku - dodał.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Czas ferii i kolejne zimowe dni zachęcają do zabaw na śniegu. Strażnicy miejscy przypominają, aby pamiętać o bezpieczeństwie własnym oraz innych. Nie należy wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne, a przed zjazdem z górki lepiej zobaczyć, co jest na dole, a także chronić głowę przed skutkami ewentualnego uderzenia, zakładając kask.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ZimaPierwsza pomocPogotowiebezpieczeństwo
Czytaj także:
Stacja Warszawa Wschodnia przejdzie modernizację
Sześć firm chętnych na modernizację Warszawy Wschodniej
Praga Północ
Zatrzymany 49-latek
Podwójne zabójstwo. 49-latek usłyszał zarzuty
Targówek
Stacja kolejowa Warszawa Falenica
Termin zamknięcia linii kolejowej do Otwocka przesunięty
Wawer
Groźna kolizja w Wyszkowie
Ciężarówka przepchnęła auto przez rondo. Nagranie
Okolice
Policja zatrzymała 38-latkę (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał przed policją, rozbił się na drzewie. 21-latek nie żyje
Okolice
Awaria ciepłownicza na Woli
Duża awaria ciepłownicza. Zamknęli fragment ulicy
Wola
Utrudnienia po kolizji kilku aut na S2
Zderzenie siedmiu aut na obwodnicy
Ursynów
Radomski Szpital Specjalistyczny (zdj. ilustracyjne)
Szpital wstrzymał przyjęcia. W wodzie wykryto bakterie
Okolice
W mieszkaniu policjanci znaleźli w sumie trzy kilogramy narkotyków
W mieszkaniu miał trzy kilogramy narkotyków
Ursynów
Zatrzymany mężczyzna
94-latka chciała pomóc "synowi", oszczędności przekazała "zaufanemu adwokatowi"
Okolice
Policjanci wyrywali, ktoś z wewnątrz domu machał maczetą
Nagranie ze szturmu na Targówku
Targówek
Lotnisko w Modlinie
Użył paszportu kolegi, w bagażu miał narkotyki
Okolice
Kierowca i pasażer byli pijani
Auto przewróciło się na bok, kierowca i pasażer pijani
Okolice
Kontrowersje po wynikach konkursu
Palił papierosa w szpitalu, ratowniczkę uderzył butelką
Okolice
telefon szpieg hacker
Ponad dwie godziny rozmawiał z oszustem. Zrobił cztery przelewy, stracił 160 tysięcy
Okolice
Prawdopodobnie będzie opinia w sprawie poczytalności podejrzanego o zabójstwo matki (zdjęcie ilustracyjne)
Syn podejrzany o zabicie matki
Okolice
W sobotę nie będą działać Punkty Obsługi Pasażerów
Tego dnia Punkty Obsługi Pasażerów będą nieczynne
Komunikacja
Sople zwisały z budynku na Gocławku
Duże sople nad chodnikiem i wejściem do przedszkola
Praga Południe
Film dokumentalny "33 zdjęcia z getta" jest dostępny na platformie HBO MAX
33 zdjęcia z warszawskiego getta zobaczy cały świat
Awaria wodociągowa na skrzyżowaniu Broniewskiego i Reymonta
Jezdnia się zapadła, z dziury wypływała woda
Bielany
Prokuratura w Siedlcach prowadzi śledztwo dotyczące fikcyjnych darowizn na cele kultu religijnego (zdjęcie ilustracyjne)
Darowizny, "prowizje" proboszcza i zarzuty dla 45 osób
Okolice
Lotnisko Chopina w Warszawie
Sześciu nie wpuszczono do Polski, 13 miało problemy przy wyjeździe
Włochy
Targówek
"Zginęli od ciosów ostrym narzędziem"
Targówek
Działania policji na warszawskim Targówku
"Oni prosili go dwie godziny". Co wydarzyło się w domu
Targówek
Skrzyżowanie ulic Grochowskiej i Zamienieckiej
Zwężenia jezdni nie będzie, ale ma być bezpieczniej
Praga Południe
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Policja: to syn ofiary
Okolice
Zatrzymania w domu na Ursynowie
Handel ludźmi i przemyt narkotyków. Przykrywką było call center
Ursynów
Zima w Warszawie
"Ostatnio tak intensywną zimę mieliśmy dziewięć lat temu"
Targówek
Mozaiki Wojciecha Fangora na podziemnej stacji Warszawa Śródmieście
Fatalny stan mozaik na dworcu. Konserwator domaga się działań
Trasa tramwajowa połączy podziemny przystanek na Dworcu Zachodnim z ul. Kasprzaka
Pasażerowie usłyszą nietypowy komunikat
Komunikacja
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki