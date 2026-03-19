Wypadek na rondzie ONZ. Jedno z aut dachowało

- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 7.37. Na rondzie ONZ doszło do zderzenia pojazdów marek Kia oraz Opel. W wyniku zderzenia Kia dachowała - powiedział nam mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. - Kierujący tym autem trafił do szpitala - dodał.
Jak zaznaczył, obaj kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania pojazdami.
- Na ten moment nie są znane przyczyny wypadku. Obaj kierowcy twierdzą, że wjechali na skrzyżowanie na zielonym świetle. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia - wskazał policjant.
Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, aktualnie czynności wykonuje już jeden zastęp.
Występują utrudnienia w ruchu drogowym.
