Wypadek na rondzie ONZ. Jedno z aut dachowało

Wypadek na rondzie ONZ, jedna osoba ranna Źródło: Kontakt24

- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 7.37. Na rondzie ONZ doszło do zderzenia pojazdów marek Kia oraz Opel. W wyniku zderzenia Kia dachowała - powiedział nam mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. - Kierujący tym autem trafił do szpitala - dodał.

Jak zaznaczył, obaj kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania pojazdami.

- Na ten moment nie są znane przyczyny wypadku. Obaj kierowcy twierdzą, że wjechali na skrzyżowanie na zielonym świetle. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia - wskazał policjant.

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, aktualnie czynności wykonuje już jeden zastęp.

Występują utrudnienia w ruchu drogowym.

