Śródmieście

Wypadek na rondzie ONZ. Jedno z aut dachowało

Źródło: Kontakt24
W czwartek w godzinach porannych doszło do zderzenia dwóch aut przy rondzie ONZ w Warszawie. Jeden z samochodów dachował. Jedna osoba trafiła do szpitala. Występują spore utrudnienia w ruchu.

- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 7.37. Na rondzie ONZ doszło do zderzenia pojazdów marek Kia oraz Opel. W wyniku zderzenia Kia dachowała - powiedział nam mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. - Kierujący tym autem trafił do szpitala - dodał.

Jak zaznaczył, obaj kierowcy byli trzeźwi i posiadali uprawnienia do kierowania pojazdami.

- Na ten moment nie są znane przyczyny wypadku. Obaj kierowcy twierdzą, że wjechali na skrzyżowanie na zielonym świetle. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia - wskazał policjant.

Na miejscu pracowały cztery zastępy straży pożarnej, aktualnie czynności wykonuje już jeden zastęp.

Występują utrudnienia w ruchu drogowym.

Wjechał ciężarówką w szkolny autobus. W środku 15 dzieci
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wjechał ciężarówką w szkolny autobus. W środku 15 dzieci

Okolice
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24

Czytaj także:
Kradzione auta były rozbierane na części
Rozbierali kradzione auta na części
Mokotów
Myszołowiec towarzyski (łac. Parabuteo unicinctus)
"Zatrudnili" Lucka, ma jedno zadanie
Mokotów
Psychiatryczny Szpital Nowowiejski w Warszawie
Chcą budowy centralnego ośrodka leczenia uzależnień
Śródmieście
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Mówią o nim "flakka" lub "zombie". Może zabić
Wola
PKP Świder
"Dwa lata wyłączeń, jeśli chodzi o dojazd do Warszawy"
Katarzyna Kędra
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
Pieniądze zabrał, portfel z dokumentami wyrzucił
Okolice
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Podmieniona faktura na milion euro
Śródmieście
Ewakuacja operatora dźwigu
Operator dźwigu w szpitalu, ewakuacja mieszkańców
Białołęka
Wnętrze sali koncertowej
Kończą remont budynków. Orkiestra planuje sezon
Praga Południe
Pożar na Białołęce
Pracownik w potrzasku. Na górze dym, na dole ogień
Białołęka
Śmiertelne pobicie zakonnika
Był oskarżony o dwa zabójstwa i trzy inne przestępstwa. Jest decyzja sądu
Alicja Glinianowicz
Pożar na Białołęce
Sidney Polak wracał ze studia. "Nagle zobaczyłem ogromny słup dymu"
Białołęka
Seria fałszywych alarmów bombowych w warszawskich szkołach (zdj. ilustracyjne)
Seria alarmów bombowych. Policja: nie było żadnego zagrożenia
Śródmieście
Dziki w Warszawie
Rzecznik Praw Obywatelskich pyta warszawski ratusz o dziki
Białołęka
Do zderzenia tramwajów doszło na ulicy Grójeckiej
Zderzenie tramwajów na Ochocie. Osiem osób poszkodowanych, trzy w szpitalu
Ochota
Dwie osoby odpowiedzą za zniszczenie ogrodzenia cerkwi
Zostawili bazgroły na ogrodzeniu cerkwi. Dwóch mężczyzn w rękach policji
Praga Północ
Nie żyje ksiądz z Siedlec
Zakonnik i sprzątaczka brutalnie zamordowani. Podejrzany może uniknąć więzienia
Alicja Glinianowicz
Ciężarówka została wyciągnięta z tunelu w Alejach Jerozolimskich
Ciężarówka wbiła się w tunel przy dworcu, kierowca uciekł
Ochota
Stracił prawo jazdy
Pędził 122 km/h, stracił prawo jazdy
Okolice
Bloki przy ulicy Górczewskiej na Ulrychowie
Bloki na spornym gruncie. Prokuratura złożyła skargę kasacyjną
Wola
Zatoka autobusowa przy Alei Komisji Edukacji Narodowej
Rozbudowa stacji metra Kabaty, zmiany dla pasażerów i kierowców
Ursynów
Zapory antyterrorystyczne na Trakcie Królewskim
Nowe zapory antyterrorystyczne staną się częścią Traktu Królewskiego
Śródmieście
Ford Mustang we flocie policji
Odebrany pijanemu kierowcy Mustang trafił do policji
Okolice
Kierowniczka marketu została zwolniona (zdj. ilustracyjne)
Poseł interweniował na prośbę kierowniczki sklepu. Została zwolniona
Okolice
Staw w Parku Szymańskiego
Martwe ryby w parku. Dzielnica nie zarybia, więc skąd się wzięły?
Wola
Uszkodzona szyba
Ostrzelany blok. Na szybach odpryski i przestrzeliny
Okolice
Policja zatrzymała agresywnyego pasażera tramwaju (zdj. ilustracyjne)
Awantura w tramwaju, zatrzymany pasażer. "Był agresywny i miał nóż"
Śródmieście
Zderzenie z autobusem szkolnym
Wjechał ciężarówką w szkolny autobus. W środku 15 dzieci
Okolice
Autostrada A2 (zdjęcie ilustracyjne)
Auto osobowe uderzyło w tył ciężarówki. Kierowca "pod wpływem"
Okolice
Mieszkańcy walczą o miejsca parkingowe
Mieszkańcy stracili miejsca parkingowe. Urzędnicy nie przyszli na sesję
Praga Północ
