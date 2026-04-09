Śródmieście

Uderzyli w bariery na moście. Kierowca twierdził, że zasnął

Wypadek na Moście Gdańskim
Od 30 marca za driftowanie grozić będzie przynajmniej 1,5 tys. zł mandatu
Źródło: TVN24
W nocy ze środy na czwartek doszło do wypadku na Moście Gdańskim. Samochód osobowy, którym podróżowały trzy osoby, uderzył w bariery.

W nocy z 8 na 9 kwietnia, około godziny 3.15, strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego zauważyli zniszczone bariery i uszkodzony samochód na estakadzie Mostu Gdańskiego. Zabezpieczyli miejsce wypadku i sprawdzili, czy nikt nie potrzebuje pomocy.

"Ranny dostał drgawek i stracił przytomność"

Jak podali w komunikacie, w samochodzie podróżowało trzech młodych mężczyzn w wieku 19-20 lat: kierowca i dwóch pasażerów. "Jeden miał rozbity nos i łuk brwiowy. W czasie zawiadamiania pogotowia, straży pożarnej i policji, ranny dostał drgawek i stracił przytomność" - wskazali strażnicy.

Funkcjonariusze ułożyli poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, okrywając kocem termicznym i monitorowali jego funkcje życiowe.

"W organizmie kierującego, który mówił, że do wjechania w barierki doszło wskutek zaśnięcia za kierownicą, policja wykryła obecność metamfetaminy. Oprócz rannego pasażera, który odjechał karetką do szpitala, pozostali uczestnicy zdarzenia zostali przewiezieni do komisariatu, gdzie dalsze czynności prowadziła już policja. Kierowca został zatrzymany" - poinformowała straż miejska.

W ciągu 24 godzin został dwa razy zatrzymany. Powód był ten sam
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

W ciągu 24 godzin został dwa razy zatrzymany. Powód był ten sam

Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
policjant (zdjęcie ilustracyjne)
Został postrzelony podczas próby ucieczki, zmarł w szpitalu. Nowe ustalenia
Okolice
Koralowce trafiły do łódzkiego Orientarium
Tysiące żywych koralowców. "Największa próba przemytu w historii"
Włochy
Podejrzany o rozbój tymczasowo aresztowany
Uderzył w twarz i groził śmiercią. Tłumaczył: mogłem to zrobić, ale nic nie pamiętam
Mokotów
Utrudnienia drogowe w miejscowości Rembelszczyzna
Metalowe elementy na jezdni. Autobusy na objazdach
Okolice
SKM pokazała niebezpieczną sytuację na torach
Skrajnie niebezpieczny "skrót". SKM publikuje nagranie
Mokotów
Policja znalazła ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono zwłoki. Zatrzymania i zarzuty
Okolice
Tablice rejestracyjne zasłonięte gruzem
Zakrył tablice workami z gruzem. Gorzko pożałował
Mokotów
Zaatakował matkę i jej partnera młotkiem
Policja: 19-latek zaatakował młotkiem śpiącą matkę i jej partnera
Żoliborz
Przekonywał że jest w trudnej sytuacji
"Książę z Dubaju" nie miał na paliwo, oferował biżuterię w kolorze złota
Ursynów
Uderzył w bariery i dachował
Samochód roztrzaskany w Konotopie. Służby interweniowały w nocy
Okolice
Od ponad tygodnia z wielu miejsc w Wawrze śmieci nie zostały odebrane
Gorące spotkanie w sprawie wywozu śmieci. Awaria systemu, brak kubłów i sterty odpadów
Artur Węgrzynowicz
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Kierowca z trzema zakazami, pasażerka poszukiwana
Okolice
Po raz czwarty startuje kampania edukacyjna "ZOOstaw, NIE porywaj"
"W 90 procentach te zwierzęta nie potrzebują ludzkiej pomocy"
Praga Północ
Areszt dla podejrzanego o uduszenie 14-latki w Kępnie (zdjęcie ilustracyjne)
Przyszli z maczetą i zaatakowali. Powodem była narodowość ofiar
Okolice
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
"Zabieramy dzikom przestrzeń, a potem mówimy o problemie"
Śródmieście
Kierowca BMW złamał zakaz prowadzenia i miał już wyrok za podobne przestępstwo
Jechali za szybko, ale to nie był ich największy problem
Okolice
Auto na zlikwidowanym parkingu przy stacji kolejowej w Józefowie
Parking zlikwidowali, auto zostało
Dariusz Gałązka
Sztandar 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty przejdzie renowację
Sztandar przetrwał ukryty w bańce, zbierają na jego renowację
Okolice
Ambulans zderzył się z szynobusem
Karetka zderzyła się z szynobusem
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
"Policjant" zabrał sejf z gotówką
Ursynów
Dworzec Zachodni otwarty
Kolejarze zamykają kładkę na Dworcu Zachodnim
Wola
Policyjny Black Hawk nad budynkiem w Warszawie
70 policjantów, Black Hawk i antyterroryści w akcji. Nowe informacje
Wola
Zatrzymania w sprawie oszustw typu BEC
Przeszukali 15 miejsc, zatrzymali 13 osób
Okolice
Pożar hali pod Czosnowem
Spłonęła hala magazynowa pod Warszawą
Okolice
Gala z okazji "Mazowieckich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego"
"Adam Struzik chroni swoich". Chcą kontroli umów w urzędzie
Śródmieście
Szpital im. K. Jonschera w Poznaniu
Trafił w ciężkim stanie do szpitala. Nie żyje pięciomiesięczny chłopiec
TVN24
Poszukiwany za zabójstwo 46-latek zatrzymany
Zadzwoniła po pomoc, dostała cios nożem w plecy. Wyrok
Okolice
Śmierć ciężarnej w szpitalu przy Madalińskiego
Policja w szpitalu przy Madalińskiego
Jakub Stachowiak
Pożar w miejscowości Nowy Wilków
Pożar przyczepy kempingowej. Jedna osoba nie żyje
Okolice
W samochodzie podejrzanego znaleziono pistolet na kulki
Pokłócił się z właścicielem baru. Wyciągnął pistolet na kulki
Wawer

