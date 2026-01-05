Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Tragiczny wypadek na Centralnym

Na stacji Warszawa Centralna doszło do śmiertelnego wypadku. Przyczyny bada policja pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia spowodowane tragicznym wypadkiem już się zakończyły

Do zdarzenia doszło przy peronie numer 3 na Dworcu Centralnym. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji przekazał, że zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godzinie 14.38. - Doszło do śmiertelnego wypadku - przekazał policjant. Zginął mężczyzna, trwa ustalanie przyczyn zdarzenia.

Były duże utrudnienia. Pociągi lokalne kursowały podmiejską linią średnicową. Szybka Kolej Miejska poinformowała wieczorem, że około godz. 17.40 przywrócono ruch po wszystkich torach przez stację Warszawa Centralna.

Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów SKM linii S3 po dalekobieżnej linii średnicowej w obu kierunkach.

Poranne utrudnienia

Rano warszawska kolej aglomeracyjna informowała o problemach na linii SKM S2. "Z powodu awarii rozjazdu na stacji Sulejówek Miłosna występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym pociągi SKM linii S2 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut" - przekazała w porannym komunikacie SKM.

Awarię udało się dość szybko usunąć, przywrócono rozkładowy ruch pociągów.

Problemy wystąpiły też na południe od stolicy. Dwa pociągi Kolei Mazowieckich z Góry Kalwarii do Warszawy Gdańskiej były opóźnione o ponad 100 i ponad 60 minut, ponieważ - jak informował Portal Pasażera - w rejonie stacji Czachówek Wschodni doszło do usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Pogoda nie sprzyja

Kolejarze ostrzegali, że opóźnienia pociągów mogą występować w związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi, dotyczącymi intensywnych opadów śniegu, oblodzeń oraz silnego wiatru.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przekazał, że wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM w 1. i 2. strefie biletowej na obszarze Warszawskiego Transportu Publicznego.

Czytaj też: Budowniczy Dworca Centralnego: dziś jest ładniejszy niż 5 grudnia 1975 roku

Budowniczy Dworca Centralnego o jego obecnym wyglądzie
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: dg, katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl , PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

