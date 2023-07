Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Warszawie. Było więcej miejsc niż uczniów. "Jesteśmy wyjątkiem"

Ratusz podsumował rekrutację do szkół ponadpodstawowych 2023/2024. W piątek w samo południe pojawiły się wyniki. Uczniowie mogą sprawdzać, czy dostali się do wymarzonych szkół. - Na 26 600 uczniów miasto przygotowaliśmy 31 100 miejsc. Jesteśmy wyjątkiem na mazowieckiej mapie - wyliczyła na piątkowej konferencji wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Kaznowska wskazała w tym roku w Warszawie 26,6 tysiąca uczniów i uczennic ukończyło klasy ósme. - W tej liczbie 5100 osób to są również uczniowie szkół niepublicznych - wyliczyła.

Kaznowska podała, że miasto przygotowało 31 100 miejsc w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych. Przypomniała też, że przyszły rok szkolny 2023/2024 jest kolejny już "trzeci rok tzw. kumulacji roczników". Wiceprezydent zapewniła, że miasto do tego roku przygotowywało się "w zasadzie od dwóch lat". - W szkołach, w których mamy już kumulację roczników trzeba będzie przygotować miejsca dla kolejnych grup absolwentów klas ósmych - oceniła.

Wolnych miejsc szukali jeszcze w trakcie rekrutacji

Jak dodała spośród 31 100 miejsc, miasto przygotowało około 600, które udało się znaleźć jeszcze w tym tygodniu, kiedy trwały już rekrutacje do poszczególnych placówek. - W takich miejscach, gdzie jeden uczeń, dwóch uczniów miało tę samą liczbę punktów i zamykali już grupę, zamykali oddział. Więc tam staraliśmy się tych uczniów jeszcze w poszczególnych placówkach, w poszczególnych oddziałach zmieścić. W 99 liceach ogólnokształcących 20,4 tysiąca. W 44 technikach przygotowaliśmy 9 tysięcy miejsc, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia 1700 .

Kaznowska podała też jak rekrutacja wyglądała w całym Mazowszu. - Na 79 tysięcy absolwentów klas ósmych (...) przygotowanych zostało 70 tysięcy miejsc. A więc już 9 tysięcy mniej miejsc aniżeli absolwentów. Natomiast ponieważ Warszawa przygotowała tych miejsc 4,5 tysiąca więcej aniżeli warszawskich absolwentów, to de facto Mazowsze przygotowało 13,5 tysiąca miejsc mniej aniżeli absolwentów Mazowsza - oceniła.

Wskazała też przykłady. - Najbliższy powiat wołomiński: na 4200 absolwentów powiatu wołomińskiego przygotowanych zostało 1800 miejsc - wskazała Kaznowska.

Jak wyliczyła wiceprezydent, do warszawskich szkół ponadpodstawowych 32 900 uczniów złożyło dokumenty kompletne. 25 tysięcy są to licea, 7 300 technika i 640 wniosków wpłynęło do szkół branżowych pierwszego stopnia.

4,5 tysiąca uczniów bez miejsc w szkołach

Wiceprezydent podsumowała: - 28 400 kandydatów zostało zakwalifikowanych do warszawskich placówek oświatowych SZKÓŁ ponadpodstawowych. 19 400 są to licea, 8 tysięcy technika i tysiąc uczniów do szkół branżowych pierwszego stopnia. Wolnych miejsc zostało 2700. Ale dwa tysiące miejsc musimy zarezerwować dla uczniów drugorocznych, a więc uczniów, którzy nie dostali promocji do klas drugich. W tej chwili trwają jeszcze egzaminy poprawkowe, więc prawdopodobnie z tej grupy część miejsc wróci do puli dla absolwentów szkół podstawowych. De facto zostaje 737 wolnych miejsc na tym etapie rekrutacji. Innymi słowy oznacza to, że 4,5 tysiąca uczniów jest bez zakwalifikowania się. Przy czym podkreślam: na obecnym etapie.

Kaznowska podała, że zwróciła się w tej sprawie do Mazowieckiej Kurator Oświaty, aby pilnie zwołała naradę z przedstawicielami wszystkich gmin i powiatów, które mają szkoły ponadpodstawowe. - Takie spotkanie odbyło się. Pani kurator zorganizowała takie spotkanie niestety dopiero 11 maja i drugie bodaj 16 maja. Ale jak widać po danych (...) te spotkania raczej do owocnych nie należały, skoro brakuje 2,5 tysiąca miejsc na terenie Mazowsza - oceniła wiceprezydent.

Zdaniem Kaznowskiej to jedyny moment i szansa na to, że miasta i gminy, które mają u siebie szkoły ponadpodstawowe zorganizują dodatkowe oddziały, które trafią do rekrutacji uzupełniającej.

Wiceprezydent przedstawiła też kolejne etapy:

21 lipca - lista zakwalifikowanych kandydatów

do 26 lipca - potwierdzenie woli

27 lipca - listy przyjętych kandydatów

31 lipca do 2 sierpnia - rekrutacja uzupełniająca

9 sierpnia - listy kandydatów zakwalifikowanych

9-10 sierpnia - potwierdzenie woli

11 sierpnia - publikacja list kandydatów przyjętych

Autor:katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl