Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ponad 1300 uczniów nie dostało się do żadnej

Znamy pierwsze wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do warszawskich liceów techników oraz szkół branżowych pierwszego stopnia zostało zakwalifikowanych 18 660 absolwentów. 1310 kandydatów nie dostało się do żadnej ze wskazanej przez siebie szkoły. Ratusz uspokaja: po kolejnym etapie rekrutacji okaże się, gdzie są jeszcze wolne miejsca.

Wyniki rekrutacji zostały opublikowane w środę o godzinie 12.

Jak wskazał ratusz, na chętnych czeka w tym roku 20 468 miejsc w 162 szkołach ponadpodstawowych - 98 w liceach ogólnokształcących, 45 w technikach, 19 w szkołach branżowych I stopnia.

Co z uczniami, którzy nie dostali się nigdzie?

"W tym etapie rekrutacji wzięło udział ponad 20,5 tys. absolwentów szkół podstawowych. Do przyjęcia zakwalifikowano 18 660 z nich, w tym 413 laureatów (konkursów i olimpiad - red.), do liceów ogólnokształcących - 386, do techników - 27. 42,7 proc. zakwalifikowanych to uczniowie spoza Warszawy" - wyliczył w komunikacie prasowym ratusz.

Dodał też, że 1310 kandydatów nie dostało się do żadnej ze wskazanej przez siebie szkoły. Czy to dużo?

- To liczba porównywalna do tej z ubiegłego roku. Nie oznacza to, że dla tych uczniów nie będzie miejsc. W procesie rekrutacji ich punkty nie wystarczyły do tego, żeby się dostać do szkół, które wybrali w tym etapie rekrutacji - przekazał nam w środę po południu Tomasz Kunert, zastępca rzecznika prasowego ratusza. Jak podkreślił, w rekrutacji można było wskazać nieograniczoną liczbę szkół.

- Oczywiście te osoby będą mogły składać papiery do szkół, w których będą wolne miejsca. Niemożliwe jest, by ktoś nie dostał się do żadnej szkoły. Liczba miejsc jest wystarczająca dla wszystkich uczniów. Teraz następny etap rekrutacji to przynoszenie dokumentów do wybranych przez nastolatków placówek. Później będzie wiadomo, ilu uczniów się do tych szkół zgłosiło. To zweryfikuje właściwą liczbę wolnych miejsc - podkreślił Kunert.

"To znacząca, ale normalna liczba"

O ocenę sytuacji poprosiliśmy Justynę Suchecką, dziennikarkę tvn24.pl, która specjalizuje się w tematyce edukacji. - To jest znacząca liczba, ale na tym etapie rekrutacji normalna. Część miejsc się zwolni w ciągu tygodnia, bo część dzieci z mniejszych miejscowości zostanie w liceach na miejscu, a te systemy rekrutacji w różnych gminach się "nie widzą". Ktoś mógł więc dostać się do Piaseczna i Warszawy, a wiadomo, że pójdzie tylko do jednej z tych szkół - tłumaczy Suchecka.

Jak podał ratusz, do 18 sierpnia do godz. 15 kandydaci będą potwierdzali wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani. By to zrobić, muszą w niej złożyć oryginały dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

19 sierpnia o godz. 14 opublikowane będą wyniki i ostateczne listy przyjętych i nieprzyjętych. W tym samym dniu o godz. 16 w elektronicznym systemie rekrutacyjnym i na stronie: edukacja.warszawa.pl pojawi się informacja o wolnych miejscach. O przyjęciu do placówki będzie decydował dyrektor szkoły.

Autor:katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl