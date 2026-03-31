Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Demograficzne tąpnięcie w stolicy. Trzy razy więcej miejsc w przedszkolach niż chętnych dzieci

|
Miejskie przedszkole i szkoła przy ulicy Anny German na Żoliborzu
Przedszkole numer 36 w Śródmieściu zostanie wygaszone
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
W stolicy jest coraz mniej dzieci, co przekłada się na sytuację w miejskich przedszkolach. Po pierwszej fazie rekrutacji na rok szkolny 2026/2027 jest ponad cztery tysiące wolnych miejsc. Najgorzej jest w Śródmieściu, gdzie na ponad 943 miejsc zgłoszono 338 dzieci.

W tym roku miasto uruchomiło rekrutację nieco wcześniej niż zwykle. Zapisy ruszyły na początku lutego. Było to jednym z elementów kampanii zachęcających rodziców do posłania dzieci do publicznych placówek.

Nabór był prowadzony do 344 samorządowych przedszkoli i 66 szkół podstawowych, gdzie we wrześniu zostaną uruchomione oddziały przedszkolne. Dodatkowo rodzice mogli też wybierać spośród 34 konkursowych przedszkoli niepublicznych. To placówki, w których miasto wykupuje miejsca, co pozwala na zwolnienie opiekunów z opłat. W rekrutacji mogły brać udział wyłącznie dzieci z Warszawy.

Coraz mniej dzieci

Urzędnicy już pod koniec ubiegłego roku przewidywali, że chętnych będzie jeszcze mniej niż w poprzednich latach. Wyniki rekrutacji nie są więc dla nich zaskoczeniem.

"Niestety potwierdzają się nasze analizy demograficzne. W rekrutacji zakwalifikowanych zostało 9245 dzieci, w tym: 6889 trzylatków, 552 czterolatków, 274 pięciolatków i 1530 sześciolatków" - poinformowała w poniedziałek wiceprezydentka Renata Kaznowska, odpowiadająca w ratuszu za edukację.

Dodała, że w ubiegłym roku w rekrutacji zgłoszonych zostało 11 642 dzieci, więc tegoroczna liczba jest mniejsza o 2397 osób.

Spada liczba dzieci zameldowanych w Warszawie
Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Ponad cztery tysiące wolnych miejsc

Jak informowaliśmy przed kilkoma miesiącami, po rekrutacji na rok szkolny 2025/2026 w miejskich przedszkolach pozostało 2120 wolnych miejsc. Obecnie jest ich dwa razy więcej.

"Liczba wolnych miejsc wynosi 4 681, w tym w przedszkolach samorządowych 3700 i niepublicznych przedszkolach konkursowych 981" - wyliczała zastępczyni prezydenta.

Najgorzej sytuacja wygląda w Śródmieściu, czyli jednej ze "starzejących się" dzielnic, którą dotyka plaga krótkoterminowego najmu. W ramach rekrutacji udostępniono tam trzykrotnie więcej miejsc, niż pojawiło się chętnych. O przyjęcie ubiegało się 338 dzieci (wszystkie zostały zakwalifikowane), tymczasem miejsc było 943.

Warszawa nie jest jednak jednorodnym miastem, jeśli chodzi o sytuację demograficzną. Największe zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach jest obserwowane na obrzeżach, gdzie wciąż powstają nowe osiedla, częstokroć w modelu zabudowy łanowej.

Najlepszym tego przykładem jest Białołęka, gdzie ratusz nadal wykupuje miejsca w prywatnych placówkach, bo nie nadąża z budową społecznej infrastruktury.

Nowe Przedszkole nr 336 przy ul. Siemiatyckiej na Bemowie
Źródło: A. Frankowski / UD Bemowo
Rekrutacja uzupełniająca

Wyniki rekrutacji zostały opublikowane 30 marca. Teraz rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia mają czas do 9 kwietnia na potwierdzenie woli zapisu do placówki.

Harmonogram kolejnych etapów rekrutacji jest następujący:

  • 10 kwietnia opublikowane zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci,
  • od 10 do 27 kwietnia rodzice mogą składać odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej,
  • od 20 kwietnia urzędnicy wskażą dzieciom nieprzyjętym miejsca w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym,
  • od 4 do 13 maja trwać będzie rekrutacja uzupełniająca,
  • 1 czerwca - wyniki rekrutacji uzupełniajacej,
  • 31 sierpnia zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc.
Przedszkole numer 36 w Śródmieściu zostanie wygaszone
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Wygaszanie i przekształcanie przedszkoli

Dane i analizy demograficzne nie pozostawiają złudzeń, że w najbliższych latach sytuacja w miejskich przedszkolach może się poprawić. Już teraz urzędnicy zaczęli wygaszanie placówek. W tym roku do likwidacji wyznaczonych zostało kilka przedszkoli, w tym aż sześć w Śródmieściu, a także jedno z najstarszych przedszkoli na Saskiej Kępie "Saski Zakątek" czy "Wróbelek-Elemelek" na Bielanach.

Wiceprezydentka zapowiadała pod koniec ubiegłego roku, że w związku ze zwalnianiem się sal w przedszkolach miasto będzie wyprowadzało zerówki ze szkół.

Likwidowane będą też oddziały zamiejscowe przedszkoli, które prowadzone są w wynajmowanych lokalach.

W ramach ogólnej strategii miasto nastawia się także na zmiany dotyczące oddziałów specjalnych. Ratusz zapowiadał tworzenie kolejnych oddziałów w miejscach, gdzie prognozy wskazują na spadek liczby podopiecznych w oddziałach integracyjnych. - Niezwykle rośnie liczba dzieci o szczególnych potrzebach - mówiła w listopadzie ubiegłego roku Renata Kaznowska. - W ciągu dziesięciu lat potroiła się liczba dzieci z orzeczeniami. Obecnie jest ich ponad 20 tysięcy - dodała.

Miejskie przedszkola - mapa inwestycji
Źródło: Urząd m.st. Warszawy
Ogromne wydatki

W Warszawie miejsca dla przedszkolaków są darmowe, ale opiekunowie muszą pokrywać koszt wyżywienia. Nie ponoszą dodatkowych opłat w sytuacji, gdy dziecko pozostanie w placówce dłużej, ale czas ten nie przekroczy pięciu godzin.

W ciągu ostatnich pięciu lat wydatki stolicy na utrzymanie przedszkoli przekroczyły 10 miliardów złotych. Rok 2025 był pod tym względem rekordowy - na ten cel przeznaczono ponad 2,4 miliarda złotych. Na tę kwotę składają się środki przeznaczane na miejskie placówki oraz dotacje dla placówek niepublicznych, które samorządy mają obowiązek dofinansowywać. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd m.st. Warszawy

Udostępnij:
Tagi:
PrzedszkoleEdukacjaDemografia
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

