Nowe przejście na Marszałkowskiej Źródło: C. Warś, Infoulice Warszawa

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Podczas pomiarów w połowie grudnia tego roku między 18 a 19 przejściem łączącym ul. Złotą z pl. Centralnym przeszło 1289 osób. Według badań z czerwca 2024 roku tunelem (został już zasypany zasypany w ramach przebudowy ulicy Złotej - red.) między godziną 16 a 17 przejechały zaledwie 342 pojazdy. Liczby potwierdzają - przejście było i jest potrzebne. Podczas gdy tunel służył niewielkiej liczbie użytkowników, z przejścia korzysta znacznie większa grupa uczestników ruchu" - wskazuje w komunikacie Zarząd Dróg Miejskich.

Przejście dla pieszych na Marszałkowskiej Źródło: ZDM

Drogowcy podsumowują, że ogółem w ciągu 14 godzin z przejścia skorzystało 9 957 osób. To przede wszystkim piesi - 9 660 osób. Resztę stanowią rowerzyści lub poruszający się np. na hulajnogach.

"W czasie pomiarów zauważono również dwie osoby z ograniczeniami ruchu oraz 76 osób z wózkami dziecięcymi. To blisko 80 osób, dla których przedostanie się przez ulicę przejściem podziemnym jest trudne lub nawet niemożliwe. A tylko takie prowadziło dotychczas przez ul. Marszałkowską na wysokości ul. Złotej. Dziś wszyscy mogą bez problemu przejść w tym miejscu na drugą stronę ulicy" - wyjaśnia ZDM. I podkreśla, że "zalety nowego przejścia będą jeszcze lepiej widoczne po zakończeniu przebudowy ul. Złotej".

Z przejścia korzysta cztery razy więcej osób niż z tunelu Źródło: ZDM

Miasto planuje kolejne "zebry"

Wydawałoby się, że to drobna inwestycja, ale o jej potrzebie mówiło się co najmniej od dwóch dekad. Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy przez Marszałkowską w osi ulicy Złotej zostały udostępnione na początku listopada.

"Zebrę" wytyczono w ramach przebudowy kwartału Złotej, Zgody, Moniuszki, Sienkiewicza i Jasnej. Przejście znajduje się w osi Złotej, prowadzi do Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy tzw. placu Centralnego.

Miasto zapowiedziało, że w tej okolicy pojawią się z czasem kolejne naziemne przejścia. Teraz poinformowano o dalszych planach. "Nowych przejść w Nowym Centrum Warszawy będzie więcej. Następne pojawi się przy ulicy Sienkiewicza, a jednym z kolejnych będzie to przez Aleje Jerozolimskie, które połączy Bracką.

Wśród planowanych do wytyczenia w niedalekiej przyszłości są też między innymi zebry przez Marszałkowską w Osi Saskiej (ze skraju Ogrodu Saskiego na plac Żelaznej Bramy) czy na wysokości ulicy Żurawiej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD