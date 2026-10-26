Śródmieście Wymachiwał siekierą na ulicy. Policjant rozpoznał go w autobusie Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Wymachiwał siekierą. Został zatrzymany Źródło wideo: KRP Warszawa I Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa I

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W poniedziałek, 19 października, do komendy przy ulicy Wilczej wpłynęło kilka telefonicznych zgłoszeń o mężczyźnie wymachującym siekierą na Wybrzeżu Gdańskim. "Z relacji świadków wynikało również, że wykonywał on ruchy przypominające uderzenia" - przekazał asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Rysopis mężczyzny trafił do wszystkich patroli, które pełniły służbę w centrum stolicy. Policjanci ustalili, że mężczyzna poszedł w kierunku Bulwarów Wiślanych. Sprawdzili dokładnie okolicę, jednak go tam nie było.

31-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

Sprawa trafiła do funkcjonariuszy z komendy przy ulicy Wilczej. Jeszcze tego samego dnia zabezpieczyli materiał, w tym nagranie wideo i wizerunek mężczyzny z siekierą. Rysopis dostali policjanci ze śródmiejskiej komendy.

Wpadł w autobusie

Następnego dnia jeden z policjantów, jadąc na służbę autobusem komunikacji miejskiej, zauważył mężczyznę odpowiadającego rysopisowi poszukiwanej osoby.

"Podejrzany wysiadł z autobusu i wszedł do restauracji orientalnej przy ulicy Aluzyjnej na warszawskiej Białołęce. Funkcjonariusz poszedł za nim, a z uwagi na ryzyko agresywnego zachowania mężczyzny wezwał na miejsce patrol" - opisał Pacyniak.

31-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

Po chwili na miejsce przyjechali policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Białołęka, którzy zatrzymali podejrzanego. Okazał się nim 31-letni obywatel Polski.

"W przeszłości był wielokrotnie notowany, a w chwili zatrzymania nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie" - dodał policjant.

Usłyszał zarzuty

Po nocy spędzonej w policyjnej celi i wytrzeźwieniu 31-latek został przesłuchany.

31-latek został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

"Przyznał, że na Wybrzeżu Gdańskim wymachiwał siekierą. Usłyszał zarzuty związane z narażeniem człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Czyn ten zakwalifikowano jako występek o charakterze chuligańskim" - poinformował Pacyniak.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.