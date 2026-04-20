Śródmieście

Sfingowane wypadki, fikcyjne zgony, milionowe odszkodowanie. Muzyk skazany

Piotr M., były muzyk zespołu Kult, usłyszał wyrok
Piotr M., były gitarzysta Kultu skazany
Źródło: tvnwarszawa.pl
Na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Piotra M. Były już muzyk zespołu Kult dobrowolnie poddał się karze. Sprawa dotyczyła wyłudzenia od firm ubezpieczeniowych odszkodowania za fikcyjne zgony w wypadkach w Stanach Zjednoczonych. 

W 2021 roku w wypadku samochodowym na terenie Stanów Zjednoczonych miała zginąć partnerka Piotra M. - Marta H.-Z. Z początku sprawa wyglądała tak - doszło do tragedii, był akt zgonu przedstawiony w dwóch firmach ubezpieczeniowych w Polsce i było odszkodowanie od jednej z nich - ponad milion złotych. W tej drugiej wniosek już czekał na rozpatrzenie. Ale pojawiły się wątpliwości, a wraz z nimi zawiadomienie do prokuratury.

Ustalono bowiem, że kobieta żyje, a do wypadku nigdy nie doszło. Zmyślone zdarzenie drogowe było zaś częścią zorganizowanego oszustwa, w którym uczestniczyli ówczesny gitarzysta zespołu Kult - Piotr M., Marta H.-Z., oraz jej syn Alex K.

Błyskawiczna rozprawa i dobrowolne poddanie się karze

W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł w tej sprawie wyrok. Na ławie oskarżonych zasiadł Piotr M., którego sprawa została wyłączona do odrębnego rozpoznania. Obrona wnioskowała o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego wobec oskarżonego (jest to możliwe przy braku sprzeciwu prokuratora i sądu).

W poniedziałek po otworzeniu przewodu sądowego padło kilka pytań do Piotra M. Obrońca oskarżonego Wojciech Dobkowski dopytywał o stan zdrowia muzyka, zaś sąd dociekał, do kogo należał rachunek bankowy, do którego M. miał dostać upoważnienie oraz na jakiej zasadzie miał pobierać środki z konta.

- Pełnomocnictwa chyba nie było. Ja miałem mieć po prostu dostęp do tego konta - mówił Piotr M.

- Czy miał pan świadomość, że pana partnerka brała udział w jakichś oszustwach? - dopytywał prokurator Kamil Kowalczyk.

- Na ten dzień wiedziałem, że coś jest nie tak - padło w odpowiedzi.

Oskarżony twierdząco odpowiedział także na kolejne pytania prokuratora - o to, czy wiedział, że Alex K. brał udział w przestępstwie oraz czy miał wiedzę, że na konto wpływają pieniądze pochodzące z nielegalnych źródeł.

Jak wyjaśnił Piotr M., dostęp do konta miał uzyskać po to, by móc wyciągnąć z niego pieniądze, na wypadek gdyby Alex K. , przebywający za granicą, nie mógł przyjechać do kraju.

Piotr M., były muzyk zespołu Kult, usłyszał wyrok
Piotr M., były muzyk zespołu Kult, usłyszał wyrok
Źródło: tvnwarszawa.pl

Sędzia: przedstawiał się jako osoba bierna

Sędzia Izabela Ledzion nie miała wątpliwości, że M. dopuścił się zarzucanych mu czynów i wyraziła zgodę na wymierzenie uzgodnionej kary bez przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego.

Sąd skazał muzyka na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata próby. Sędzia zaznaczyła przy tym, że zobowiązuje oskarżonego do informowania o przebiegu okresu próby raz na sześć miesięcy.

- Niestety, przestępstwa oszustwa są częstym zjawiskiem - zaczęła uzasadnienie wyroku sędzia Ledzion.

- Oskarżony przyznał się do popełnienia tego czynu, opisał, na czym polegała jego rola. Głównie przedstawiał się jako osoba bierna, nie zmienia to jednak faktu, że w tym przestępstwie uczestniczył. Nie doszło do niego z uwagi na interwencję pracownika banku oraz zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji - mówiła. I dodała, że chodzi o oszustwo na kwotę znacznej wartości.

Sąd zastosował karę w zawieszeniu z uwagi na to, że M. nie był wcześniej karany. Muzyk, w związku z faktem, że obecnie nie ma dochodu, został zwolniony z kosztów sądowych.

W związku z wydanym wyrokiem sędzia uchyliła wobec oskarżonego wcześniejsze środki zapobiegawcze - dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Podrobione dokumenty i śmiertelny wypadek, którego nigdy nie było

Śledztwo wykazało, że podejrzana Marta H.-Z. zaprzyjaźniła się z Klarą L., którą poznała dzięki podejrzanemu Piotrowi M.

Z ustaleń prokuratury wynika, że kobiety wspólnie zaplanowały wyłudzenie ubezpieczeń. Choć plan miał być łatwy i przynieść szybki zysk, początkowo skończył się niepowodzeniem. L. wyjechała do Chin, potem do Izraela. W tym czasie H.-Z. przebywała w Stanach Zjednoczonych, skąd wróciła do Polski. Problemy finansowe obu kobiet sprawiły, że po odnowieniu kontaktu w 2020 roku, wróciły do dawnego planu.

Proceder polegał na zawarciu kilku umów ubezpieczeniowych na dane Marty H.-Z. Klara L. przygotowała fałszywą dokumentację o zgonie przyjaciółki w wypadku w Stanach Zjednoczonych, natomiast partnerka muzyka uzyskała w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siedlcach własny akt zgonu. Następnie kobiety poinformowały ubezpieczycieli o rzekomej śmierci, by uzyskać wypłaty.

Ubezpieczalnie wypłaciły łącznie 1,75 miliona złotych, w kolejnych firmach odmówiono wypłaty 1,01 miliona złotych.

- Drugi rzut wyłudzeń nastąpił w latach 2022-2024. Tym razem umowy ubezpieczenia zawierane były na Klarę L. Łącznie udało się wyłudzić 1,143 miliona złotych, odmówiono im wypłaty polis na kwotę 2,9 miliona złotych i co do tego jest zarzut usiłowania - informował nas Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Podejrzani posługiwali się podrobionymi amerykańskimi dokumentami, w tym wyłudzonymi aktami zgonu, rachunkami bankowymi założonymi na członków rodziny oraz urzędowymi pieczątkami z USA.

Prokuratura zmienia zarzuty dla muzyka Kultu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prokuratura zmienia zarzuty dla muzyka Kultu

TVN24

Piotrowi M. złagodzono zarzuty

Piotra M., Martę H-Z. i jej syna Alexa K. policja zatrzymała w lutym 2024 roku. Doszło do tego w momencie, kiedy syn Marty próbował w banku upoważnić muzyka do konta, na którym były środki pochodzące z przestępstw. Zdaniem śledczych M. miał świadomość przestępczego pochodzenia środków, do których zamierzał mieć dostęp. Jego plany pokrzyżowała policja, zatrzymując obu mężczyzn bezpośrednio w placówce bankowej.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ, gdzie wówczas zatrzymani usłyszeli zarzuty "popełniania, wspólnie i w porozumieniu, oszustwa w mieniu znacznej wartości, usiłowania oszustwa, podrabiania dokumentów i posługiwania się nimi jako autentycznymi".

Podejrzani o oszustwa. Wśród zatrzymanych muzyk Piotr M.
Podejrzani o oszustwa. Wśród zatrzymanych muzyk Piotr M.
Źródło: KRP Warszawa I

Zostali przesłuchani i złożyli wyjaśnienia. Na wniosek prokuratury sąd aresztował na trzy miesiące Alexa K. oraz Martę H.-Z. Wobec Piotra M. zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policji połączony z obowiązkiem stawiennictwa w komendzie oraz zakaz opuszczania kraju. Groziło im 10 lat więzienia

W lutym ubiegłego roku, po blisko roku od postawienia zarzutów, Piotr M. został wezwany ponownie przez prokuraturę na przesłuchanie. Zostały mu zmienione zarzuty, ze współudziału w oszustwach na umyślne usiłowanie przyjęcia pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

- Nastąpiło daleko idące złagodzenie zarzutów. Zmieniony zarzut jest dużo bardziej adekwatny do tego, co rzeczywiście stało się w sprawie, niż ten pierwotny - komentował wówczas sprawę mecenas Wojciech Dobkowski.

Piotr M. wydał oświadczenie

Piotr M. wydał oficjalne oświadczenie tuż po zatrzymaniu w lutym 2024 roku, w którym przyznał się do winy i przeprosił za swoje czyny.

"W związku z informacjami i doniesieniami prasowymi na mój temat, które okazały się dziś w mediach, pragnę oświadczyć, że całkowitą i pełną odpowiedzialność za informacje w nich zawarte ponoszę ja sam. Zaznaczam jednocześnie, że moi koledzy z grupy Kult nie mieli na ten temat żadnej wiedzy do dzisiaj. Jest mi bardzo przykro, że przez moje zaniechanie i brak reakcji ucierpiało dobre imię zespołu" - napisał M.

Muzyk przeprosił wszystkich, których zawiódł. "Nie było to moją intencją, podobnie jak angażowanie kolegów w to całe zamieszanie. Ufam, że wymiar sprawiedliwości stanie w tej sprawie na wysokości zadania i prawda zostanie wyjaśniona" - dodał.

W 2024 roku muzyk został zawieszony przez Kult.

Piotr M. był obecny w poniedziałek na sali sądowej. Wyrok nie jest prawomocny.

Wobec Marty H.-Z oraz Alexa K. toczy się odrębne postępowanie.

Piotr M. skazany
Piotr M. skazany
Źródło: tvnwarszawa.pl
Znali się kilka godzin, wsiedli na hulajnogę. Ona nie żyje, on nie przyznaje się do winy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znali się kilka godzin, wsiedli na hulajnogę. Ona nie żyje, on nie przyznaje się do winy

Klaudia Ziółkowska
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Kontrole kierujących hulajnogami elektrycznymi
Wypadki na hulajnogach, pijany 14-latek
Okolice
Wypadek w miejscowości Józin
Auto zmiażdżone, kierowca nie przeżył
Okolice
Śmiertelne potrącenie sześciolatki na prywatnej posesji (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie sześciolatki. Policja: samochodem kierował ojciec
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanego
Napadli na 15-letniego kibica. Sprejem wymazali mu L-kę na ciele
Śródmieście
Wypadek na Ryżowej
Wyprzedzał ciąg aut, doszło do zderzenia. Motocyklista ranny
Włochy
Policja zatrzymała podejrzanych o rozbój
Grozili maczetą, kazali klęczeć, a potem okradli mieszkanie
Bemowo
Pościg ulicami Konstancina-Jeziorny
Pościg ulicami, zatrzymanie w mieszkaniu. A w nim poszukiwana kobieta
Okolice
Mozaiki na stacji metra Służew
"Przykład estetyzacji schyłkowego okresu PRL". Mozaiki z metra w rejestrze
Ursynów
Archeolodzy odnaleźli tabliczkę nagrobną upamiętniającą Alinę Sztarkman
Miała 27 lat, odeszła w dniu wybuchu powstania. Ta tabliczka to jedyny ślad jej istnienia
Wola
Ulicami Warszawy przeszedł marsz
"Wiara i Wierność 966 - 2026". Do uczestników marszu wyszedł prezydent Nawrocki
Śródmieście
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny
Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny
Śródmieście
Śmiertelny wypadek w miejscowości Mizerka
Rowerzysta potrącony na prostym odcinku drogi. Nie przeżył
Okolice
Obchody 83. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim
"Wspominamy dziś bohaterów i ofiary". Warszawa pamięta o powstaniu w getcie
Śródmieście
W wypadku zginął motocyklista
Nie ustąpił pierwszeństwa, zderzenie i reanimacja. Motocyklista nie żyje
Okolice
Ostatnie Pokolenie zablokowało trasę S8
Aktywiści klimatyczni schodzą z ulic. Ostatnie Pokolenie kończy działalność
Śródmieście
Plac Narutowicza po przebudowie - wizualizacja
Remont placu Narutowicza: nowe drzewa, zielone tory i duże zmiany w ruchu
Pożar w Grodzisku Mazowieckim
Nad ranem pojawił się ogień. Ewakuowały się 22 osoby
Okolice
powstanie w getcie warszawskim
Nadziei nie było, ale nie zamierzali czekać na śmierć. Stanęli do walki
Klaudia Kamieniarz
Dziki pojawiły się na kampusie AWF
Dziki opuściły kampus AWF. Uczelnia chce odnowić ogrodzenie, jest petycja
Bielany
W sprawie czynności prowadzi policja i prokuratura (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zostać pobity i przetrzymywany. Pięciu zatrzymanych
Okolice
Akcja służb w Wólce Kosowskiej
Akcja służb w centrum handlowym. Skontrolowano 630 osób
Okolice
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatek nie chciał kupić im alkoholu. Został pobity
Okolice
Pożar domu w Wawrze
Pożar w kotłowni. Dym przedostał się aż na poddasze
Wawer
Widok na budynek dworca Warszawa Wschodnia
Przebudowa stacji Warszawa Wschodnia. Kolejarze czekają na ważną decyzję
Praga Południe
Rafał Trzaskowski próbował wyjaśnić sytuację
Chmielna zastawiona autami. Trzaskowski: o co tu chodzi?
Katarzyna Kędra, Artur Węgrzynowicz
Interwencja służb wobec pasażera lecącego z Warszawy do Miami
Agresywny pasażer w samolocie do Miami. Lot opóźniony o dwie godziny
Włochy
Błąd obsługi na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
Pomyłka po przylocie z Antalyi. Straż Graniczna "wyłapywała" pasażerów
Włochy
Szczecin, 18.12.2019. Podejrzany Marcin D. doprowadzany do szczecińskiego Sądu Rejonowego
Marcin D., były mąż Marty Kaczyńskiej, usłyszał zarzuty i został aresztowany
TVN24
Trasa Łazienkowska
Taksówki generują ogromny ruch. Ich liczba wzrosła siedmiokrotnie
Dariusz Gałązka
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Prokuratura chce umorzenia sprawy
Śródmieście

