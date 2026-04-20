Śródmieście Sfingowane wypadki, fikcyjne zgony, milionowe odszkodowanie. Muzyk skazany

Piotr M., były gitarzysta Kultu skazany

W 2021 roku w wypadku samochodowym na terenie Stanów Zjednoczonych miała zginąć partnerka Piotra M. - Marta H.-Z. Z początku sprawa wyglądała tak - doszło do tragedii, był akt zgonu przedstawiony w dwóch firmach ubezpieczeniowych w Polsce i było odszkodowanie od jednej z nich - ponad milion złotych. W tej drugiej wniosek już czekał na rozpatrzenie. Ale pojawiły się wątpliwości, a wraz z nimi zawiadomienie do prokuratury.

Ustalono bowiem, że kobieta żyje, a do wypadku nigdy nie doszło. Zmyślone zdarzenie drogowe było zaś częścią zorganizowanego oszustwa, w którym uczestniczyli ówczesny gitarzysta zespołu Kult - Piotr M., Marta H.-Z., oraz jej syn Alex K.

Błyskawiczna rozprawa i dobrowolne poddanie się karze

W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadł w tej sprawie wyrok. Na ławie oskarżonych zasiadł Piotr M., którego sprawa została wyłączona do odrębnego rozpoznania. Obrona wnioskowała o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzania postępowania dowodowego wobec oskarżonego (jest to możliwe przy braku sprzeciwu prokuratora i sądu).

W poniedziałek po otworzeniu przewodu sądowego padło kilka pytań do Piotra M. Obrońca oskarżonego Wojciech Dobkowski dopytywał o stan zdrowia muzyka, zaś sąd dociekał, do kogo należał rachunek bankowy, do którego M. miał dostać upoważnienie oraz na jakiej zasadzie miał pobierać środki z konta.

- Pełnomocnictwa chyba nie było. Ja miałem mieć po prostu dostęp do tego konta - mówił Piotr M.

- Czy miał pan świadomość, że pana partnerka brała udział w jakichś oszustwach? - dopytywał prokurator Kamil Kowalczyk.

- Na ten dzień wiedziałem, że coś jest nie tak - padło w odpowiedzi.

Oskarżony twierdząco odpowiedział także na kolejne pytania prokuratora - o to, czy wiedział, że Alex K. brał udział w przestępstwie oraz czy miał wiedzę, że na konto wpływają pieniądze pochodzące z nielegalnych źródeł.

Jak wyjaśnił Piotr M., dostęp do konta miał uzyskać po to, by móc wyciągnąć z niego pieniądze, na wypadek gdyby Alex K. , przebywający za granicą, nie mógł przyjechać do kraju.

Piotr M., były muzyk zespołu Kult, usłyszał wyrok

Sędzia: przedstawiał się jako osoba bierna

Sędzia Izabela Ledzion nie miała wątpliwości, że M. dopuścił się zarzucanych mu czynów i wyraziła zgodę na wymierzenie uzgodnionej kary bez przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego.

Sąd skazał muzyka na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata próby. Sędzia zaznaczyła przy tym, że zobowiązuje oskarżonego do informowania o przebiegu okresu próby raz na sześć miesięcy.

- Niestety, przestępstwa oszustwa są częstym zjawiskiem - zaczęła uzasadnienie wyroku sędzia Ledzion.

- Oskarżony przyznał się do popełnienia tego czynu, opisał, na czym polegała jego rola. Głównie przedstawiał się jako osoba bierna, nie zmienia to jednak faktu, że w tym przestępstwie uczestniczył. Nie doszło do niego z uwagi na interwencję pracownika banku oraz zatrzymanie przez funkcjonariuszy policji - mówiła. I dodała, że chodzi o oszustwo na kwotę znacznej wartości.

Sąd zastosował karę w zawieszeniu z uwagi na to, że M. nie był wcześniej karany. Muzyk, w związku z faktem, że obecnie nie ma dochodu, został zwolniony z kosztów sądowych.

W związku z wydanym wyrokiem sędzia uchyliła wobec oskarżonego wcześniejsze środki zapobiegawcze - dozór policji i zakaz opuszczania kraju.

Podrobione dokumenty i śmiertelny wypadek, którego nigdy nie było

Śledztwo wykazało, że podejrzana Marta H.-Z. zaprzyjaźniła się z Klarą L., którą poznała dzięki podejrzanemu Piotrowi M.

Z ustaleń prokuratury wynika, że kobiety wspólnie zaplanowały wyłudzenie ubezpieczeń. Choć plan miał być łatwy i przynieść szybki zysk, początkowo skończył się niepowodzeniem. L. wyjechała do Chin, potem do Izraela. W tym czasie H.-Z. przebywała w Stanach Zjednoczonych, skąd wróciła do Polski. Problemy finansowe obu kobiet sprawiły, że po odnowieniu kontaktu w 2020 roku, wróciły do dawnego planu.

Proceder polegał na zawarciu kilku umów ubezpieczeniowych na dane Marty H.-Z. Klara L. przygotowała fałszywą dokumentację o zgonie przyjaciółki w wypadku w Stanach Zjednoczonych, natomiast partnerka muzyka uzyskała w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siedlcach własny akt zgonu. Następnie kobiety poinformowały ubezpieczycieli o rzekomej śmierci, by uzyskać wypłaty.

Ubezpieczalnie wypłaciły łącznie 1,75 miliona złotych, w kolejnych firmach odmówiono wypłaty 1,01 miliona złotych.

- Drugi rzut wyłudzeń nastąpił w latach 2022-2024. Tym razem umowy ubezpieczenia zawierane były na Klarę L. Łącznie udało się wyłudzić 1,143 miliona złotych, odmówiono im wypłaty polis na kwotę 2,9 miliona złotych i co do tego jest zarzut usiłowania - informował nas Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Podejrzani posługiwali się podrobionymi amerykańskimi dokumentami, w tym wyłudzonymi aktami zgonu, rachunkami bankowymi założonymi na członków rodziny oraz urzędowymi pieczątkami z USA.

Piotrowi M. złagodzono zarzuty

Piotra M., Martę H-Z. i jej syna Alexa K. policja zatrzymała w lutym 2024 roku. Doszło do tego w momencie, kiedy syn Marty próbował w banku upoważnić muzyka do konta, na którym były środki pochodzące z przestępstw. Zdaniem śledczych M. miał świadomość przestępczego pochodzenia środków, do których zamierzał mieć dostęp. Jego plany pokrzyżowała policja, zatrzymując obu mężczyzn bezpośrednio w placówce bankowej.

Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ, gdzie wówczas zatrzymani usłyszeli zarzuty "popełniania, wspólnie i w porozumieniu, oszustwa w mieniu znacznej wartości, usiłowania oszustwa, podrabiania dokumentów i posługiwania się nimi jako autentycznymi".

Podejrzani o oszustwa. Wśród zatrzymanych muzyk Piotr M.

Zostali przesłuchani i złożyli wyjaśnienia. Na wniosek prokuratury sąd aresztował na trzy miesiące Alexa K. oraz Martę H.-Z. Wobec Piotra M. zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - dozór policji połączony z obowiązkiem stawiennictwa w komendzie oraz zakaz opuszczania kraju. Groziło im 10 lat więzienia

W lutym ubiegłego roku, po blisko roku od postawienia zarzutów, Piotr M. został wezwany ponownie przez prokuraturę na przesłuchanie. Zostały mu zmienione zarzuty, ze współudziału w oszustwach na umyślne usiłowanie przyjęcia pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

- Nastąpiło daleko idące złagodzenie zarzutów. Zmieniony zarzut jest dużo bardziej adekwatny do tego, co rzeczywiście stało się w sprawie, niż ten pierwotny - komentował wówczas sprawę mecenas Wojciech Dobkowski.

Piotr M. wydał oświadczenie

Piotr M. wydał oficjalne oświadczenie tuż po zatrzymaniu w lutym 2024 roku, w którym przyznał się do winy i przeprosił za swoje czyny.

"W związku z informacjami i doniesieniami prasowymi na mój temat, które okazały się dziś w mediach, pragnę oświadczyć, że całkowitą i pełną odpowiedzialność za informacje w nich zawarte ponoszę ja sam. Zaznaczam jednocześnie, że moi koledzy z grupy Kult nie mieli na ten temat żadnej wiedzy do dzisiaj. Jest mi bardzo przykro, że przez moje zaniechanie i brak reakcji ucierpiało dobre imię zespołu" - napisał M.

Muzyk przeprosił wszystkich, których zawiódł. "Nie było to moją intencją, podobnie jak angażowanie kolegów w to całe zamieszanie. Ufam, że wymiar sprawiedliwości stanie w tej sprawie na wysokości zadania i prawda zostanie wyjaśniona" - dodał.

W 2024 roku muzyk został zawieszony przez Kult.

Piotr M. był obecny w poniedziałek na sali sądowej. Wyrok nie jest prawomocny.

Wobec Marty H.-Z oraz Alexa K. toczy się odrębne postępowanie.

Piotr M. skazany

