Śródmieście

Przygnębiający widok. Wycięli 74 drzewa w Ogrodzie Saskim

Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Rozpoczęły się przygotowania do odbudowy Pałacu Bruehla w Warszawie. Za zgodą wojewody na teren inwestycji wjechał ciężki sprzęt. Pilarze wycięli 74 drzewa i wiele krzewów nieopodal Grobu Nieznanego Żołnierza.

Pomimo panujących od początku roku mrozów w centrum stolicy rozpoczął się kolejny etap przygotowań do budowy Pałacu Saskiego i otaczających go budynków: Pałacu Bruehla i kamienic przy Królewskiej. Teren inwestycji jest już w całości wygrodzony tymczasowym parkanem. W północno-zachodnim narożniku Ogrodu Saskiego, gdzie dawniej znajdował się Pałac Bruehla, pojawili się pilarze. W miniony weekend wycięli ponad 70 drzew. Widok jest przygnębiający.

- To przygotowanie do badań archeologicznych, które zakończą prospekcję terenową. Łączna powierzchnia badań wyniesie około ośmiu tysięcy metrów kwadratowych. Będą to pierwsze prace archeologiczne w tym miejscu od czasu posprzątania terenu po drugiej wojnie światowej - przekazał nam Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy spółki Pałac Saski.

Jak podkreślił, prace porządkowe są prowadzone na podstawie niezbędnych pozwoleń administracyjnych. Wojewoda mazowiecki wydał 21 stycznia decyzję lokalizacyjną. Dzięki niej możliwe jest usunięcie zieleni kolidującej z inwestycją i przyszłymi badaniami archeologicznymi.

Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Ponad 70 drzew poszło "pod topór"

Rzecznik Pałacu Saskiego zapewnił, że roślinność, znajdująca się w granicach dawnych budynków lub wśród podziemnych reliktów, została wytypowana do wycinki we współpracy z dendrologami ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

- W ten sposób wskazano 74 drzewa i 10 grup krzewów do usunięcia. Dotyczy to głównie klonów i lip, a także brzóz, jabłoni oraz grup krzewów - wyliczył rzecznik. Wśród wyciętych krzewów były takie rośliny jak lilaki, forsycje czy hortensje karłowate. - Wszystkie te nasadzenia powstały po wojnie - częściowo samoistnie, częściowo nieregularnie w stosunku do Ogrodu Saskiego - wyjaśnił Kuliński.

Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Zaznaczył przy tym, że żadne drzewo ani krzew nie miały statusu pomnika przyrody.

Decyzja lokalizacyjna nakłada na inwestora obowiązek nasadzeń zastępczych. Każde wycięte drzewo ma zostać zastąpione nowym, natomiast za każdą grupę krzewów pojawi się ich nowe skupisko o powierzchni nie mniejszej niż usunięta.

Teren odbudowy Pałacu Saskiego
Teren odbudowy Pałacu Saskiego
Źródło: Pałac Saski

Negocjują warunki umowy

Przypomnijmy, że w sierpniu ubiegłego roku spółka Pałac Saski rozpoczęła negocjacje z pracownią WXCA, która ma zaprojektować rekonstruowane budynki. Dotyczą one ostatecznych warunków umowy. Rozmowy zostały podjęte dwa lata po rozstrzygnięciu konkursu architektonicznego. Jego wyniki ogłoszono 12 października 2023 roku.

- Negocjacje są intensywnie prowadzone, nie jesteśmy jednak w tej chwili w stanie przewidzieć precyzyjnie, w jakim terminie umowa zostanie podpisana. Intencją spółki jest, by stało się to możliwie jak najszybciej - zaznaczył Sławomir Kuliński.

Umowa jest skomplikowana i liczy kilkaset stron. Inwestycja będzie finansowana z budżetu pańśtwa.

Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie

Nieposadzone drzewa leżą na siarczystym mrozie

Piotr Bakalarski
Drzewa ratują serca, a trawa szkodzi? Zaskakujące wyniki badań z USA

Drzewa ratują serca, a trawa szkodzi? Zaskakujące wyniki badań z USA

TVN24

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz, Klaudia Kamieniarz/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

