Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"Przykra sprawa". Rektor o dużym wycieku danych

UW
Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku?
Źródło: TVN24
Uniwersytet Warszawski pracuje nad sprawą wycieku danych, w tym danych osobowych i wrażliwych - powiedział rektor Uniwersytetu Warszawskiego W prof. Alojzy Z. Nowak. Dodał, że to "przykra sprawa, która boli".

We wtorek uczelnia potwierdziła, że ok. 200 tysięcy plików uzyskanych w wyniku cybrataku na Uniwersytet Warszawski opublikowano w darknecie - z czego ok. 32,8 tys. plików mogło zawierać dane osobowe, m.in. pracowników, studentów i kandydatów na studia.

Rektor UW prof. Alojzy Z. Nowak powiedział, że uczelnia pracuje nad tą "przykrą sprawą, która boli".

- Musimy być przygotowani, że w tym świecie pełnym turbulencji sytuacje takie się zdarzają. Uniwersytet Warszawski jako czołowa uczelnia polska i jedna z czołowych uczelni europejskich z całą pewnością jest na celowniku - powiedział rektor w środę w Katowicach, gdzie trwa 18. Europejski Kongres Gospodarczy.

Dodał, że obecnie nie wiadomo, jaki był cel cyberataku i czy instytucja, która podpisuje się pod nim - rzeczywiście jest za niego odpowiedzialna.

Dane osób z dwóch wydziałów

Rektor przypomniał, że większość plików z danymi osobowymi pochodzi z dwóch wydziałów UW - Neofilologii oraz Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji. Jak wyjaśniała wcześniej uczelnia, do naruszenia ochrony danych osobowych doszło w wyniku nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych UW. Zapewniła, że w tej sprawie współpracuje m.in. z CERT Polska oraz z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości.

W ocenie prof. Nowaka do tej pory uczelnia była mocno zabezpieczona. - Ale niestety nie da się do końca ustrzec, nie da się zabezpieczyć przed cyberatakiem - ocenił.

Zapewnił, że uczelnia raz jeszcze przeanalizuje wszystkie procedury oraz zabezpieczenia techniczne. Jeśli będzie trzeba - zostanie rozszerzony zespół zajmujący się bezpieczeństwem.

Rektor wyraził też nadzieję, że drugi raz takiego ataku nie będzie, a jeśli już, to że zabezpieczenia zadziałają. - Poświęcamy i poświęcimy temu sporo czasu - zapewnił.

Sztuczna inteligencja w edukacji

Prof. Nowak podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego wziął udział w panelu zatytułowanym: Uczelnia 2035. Zapytany, jak zatem będzie ona wyglądać za te dziewięć lat, poruszył temat wykorzystania sztucznej inteligencji.

- Sztuczna inteligencja jest faktem, to jest proces, który zachodzi, więc każdy z nas ma dwie możliwości: albo skorzystać ze sztucznej inteligencji, albo ją również współtworzyć - mówił. Dodał, że UW działa w obu tych obszarach - z jednej strony, wykorzystując nowe narzędzia m.in. do dydaktyki czy usprawniania procesu badawczego, a z drugiej - tworząc nowe rozwiązania.

Z kolei pytany o relacje nauka-biznes, rektor podkreślił, że choć Uniwersytet Warszawski jest uczelnią i to prowadzenie badań naukowych i dydaktyka są jej priorytetami - to nie może nie kontaktować się ze światem zewnętrznym i być otwartą m.in. na świat biznesu. Stąd też wsparcie takich inicjatyw, jak inkubatory przedsiębiorczości, start-upy, spółki spin-off, współprace z firmami, a także seminaria i wykłady wokół tematów biznesowych.

Piotr Bakalarski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: J2R/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Uniwersytet WarszawskiUniwersytety w PolsceEdukacjaWyciek danych
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki