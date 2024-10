Do zdarzenia doszło we wtorek rano na ulicy Wilczej. Poszkodowanym został obywatel Ukrainy. Do auta, w którym przebywał, podbiegli mężczyźni, wybili szybę, zabrali torbę z pieniędzmi. Cała akcja miała trwać kilkanaście sekund. Poszkodowany nie zdążył zareagować, nie ucierpiał fizycznie. Miał powiedzieć policjantom, że w torbie było 250 tysięcy euro. Sprawcy uciekli. Szuka ich policja.