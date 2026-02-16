"Wybierał pieniądze z puszki na napiwki". Na celownik wziął kebabownię

Blisko 60 interwencji w ramach akcji "Starówka" Źródło: Straż Miejska

W ubiegły poniedziałek do strażników miejskich pilnujących porządku na Starym Mieście podszedł właściciel jednego z punktów z kebabem, prosząc o pomoc.

"Jak powiedział, w pobliżu zauważył mężczyznę, który kilkakrotnie wybierał pieniądze z puszki na napiwki w jego lokalu. Restaurator okazał zdjęcia osoby zanurzającej rękę w pudełku z monetami od zadowolonych klientów" - przekazali w komunikacie strażnicy miejscy.

Krzyczał, był agresywny

Strażnicy zauważyli mężczyznę w pobliskim sklepie. Na ich widok 35-latek zrobił się agresywny. Czuć było od niego alkohol.

"Wykrzykiwał, że strażnicy nic mu nie mogą zrobić i próbował odejść. Funkcjonariusze zastosowali wobec ujętego środek zapobiegawczy w postaci kajdanek i wezwali na miejsce policję. Po sprawdzeniu mężczyzny alkomatem, policjanci zadecydowali o konieczności przewiezienia go do SOdON" - podsumowała straż miejska.

Opracowała Katarzyna Kędra/b