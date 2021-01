WUM rozpoczyna szczepienia studentów, a ministerstwo kontrolę w biurze promocji uczelni

Szczepienia studentów przeciwko COVID-19 ruszą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 11 stycznia - zapowiedzieli przedstawiciele uczelni. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o dalszych kontrolach na WUM w sprawie szczepień osób spoza grupy zero.

"Do czwartku, 7 stycznia 2021 roku na szczepienia zgłosiło się ponad 6000 studentów" - podsumowała rzeczniczka.

Dodatkowe szczepionki dla uniwersytetu?

Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia. Najpierw - w tzw. grupie zero - zaszczepieni mieli być pracownicy sektora ochrony zdrowia: lekarze, pielęgniarki czy farmaceuci, ale także pracownicy DPS-ów, MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych oraz stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Narodowy Fundusz Zdrowia z kolei informował, że do 6 stycznia, oprócz pracowników szpitali, dopuszczalne było także szczepienie członków ich rodzin oraz pacjentów, którym pozwala na to ich stan zdrowia. Jak podkreślono, szczepienie poza grupą zero jest możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy szpital dysponuje wolnymi dawkami - jeśli np. ktoś nie zdecyduje się lub nie może przyjąć dawki.