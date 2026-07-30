Śródmieście Nie będą kosić trawników Oprac. Katarzyna Kędra |

Przed nami lato pełne ekstremów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

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"Pielęgnację trawników uzależniamy m.in. od przyrostu traw i warunków pogodowych – obecnie z powodu upałów wstrzymujemy drugie koszenie trawników na wszystkich naszych terenach. Do wstrzymania prac zachęcamy również inne jednostki miejskie i wspólnoty mieszkaniowe" - zaznaczył ZZ.

Chroni glebę

Miejscy ogrodnicy wyjaśnili, że koszenie trawników w czasie silnych upałów i suszy mocno osłabia rośliny oraz niszczy ekosystem. "Trawa jest bowiem naturalnym izolatorem termicznym, który chroni glebę przed przegrzaniem i utratą wilgoci. Ponadto, wysoka trawa zapewnia schronienie i pokarm dla wielu gatunków zwierząt żyjących w mieście" - dodali.

Ponadto niskie koszenie trawnika przy wysokich temperaturach prowadzi do nadmiernego pylenia z odsłoniętej powierzchni. Zbyt nisko przycięta trawa nie rozkrzewia się, lecz zaczyna zasychać.

Na terenach miejskich obowiązuje zróżnicowany harmonogram koszenia, dostosowany m.in. do warunków lokalnych, siedliska, składu gatunkowego roślin, funkcji terenu. Systematycznego i częstego koszenia wymagają np. trawniki reprezentacyjne i sportowe.