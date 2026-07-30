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Śródmieście

Nie będą kosić trawników

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Ratusz ogranicza koszenie traw
Przed nami lato pełne ekstremów
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl
Zarząd Zieleni poinformował o wstrzymaniu drugiego koszenia trawników przyulicznych. Powodem są upały. Trawa - jak tłumaczą miejscy ogrodnicy - jest naturalnym izolatorem termicznym.

"Pielęgnację trawników uzależniamy m.in. od przyrostu traw i warunków pogodowych – obecnie z powodu upałów wstrzymujemy drugie koszenie trawników na wszystkich naszych terenach. Do wstrzymania prac zachęcamy również inne jednostki miejskie i wspólnoty mieszkaniowe" - zaznaczył ZZ.

Chroni glebę

Miejscy ogrodnicy wyjaśnili, że koszenie trawników w czasie silnych upałów i suszy mocno osłabia rośliny oraz niszczy ekosystem. "Trawa jest bowiem naturalnym izolatorem termicznym, który chroni glebę przed przegrzaniem i utratą wilgoci. Ponadto, wysoka trawa zapewnia schronienie i pokarm dla wielu gatunków zwierząt żyjących w mieście" - dodali.

Ponadto niskie koszenie trawnika przy wysokich temperaturach prowadzi do nadmiernego pylenia z odsłoniętej powierzchni. Zbyt nisko przycięta trawa nie rozkrzewia się, lecz zaczyna zasychać.

Na terenach miejskich obowiązuje zróżnicowany harmonogram koszenia, dostosowany m.in. do warunków lokalnych, siedliska, składu gatunkowego roślin, funkcji terenu. Systematycznego i częstego koszenia wymagają np. trawniki reprezentacyjne i sportowe. 

Źródło: PAP
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Tagi:
EkologiaUpał
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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