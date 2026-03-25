Wracają stare stawki za wywóz odpadów, będzie drożej

Za pośrednictwem miejskiego serwisu warszawa19115.pl urzędnicy przypominają, że 31 marca 2026 r. kończy się okres obowiązywania niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami.
1 kwietnia 2026 r. wracają stawki sprzed czasowej obniżki, których wysokość zależy od rodzaju zabudowy:
- dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej - 85 zł;
- dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej - 107 zł.
"Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, nadal mogą liczyć na 9 zł ulgi w opłatach" - poinformowano w komunikacie.
Natomiast osoby, które nie segregują odpadów lub robią to źle, mogą zapłacić dwukrotność stawki podstawowej.
Mieszkańcy nie muszą składać nowych deklaracji dotyczących wysokości opłaty.
Kilkanaście miesięcy z niższymi opłatami
W czerwcu 2024 roku radni zadecydowali o czasowym obniżeniu opłat za odbiór śmieci. Warszawiacy mieli płacić mniej od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r. Na sesji w marcu ubiegłego roku okres ten przedłużyli do końca marca 2026 r. Za gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej stawka wynosiła 91 zł, a wielolokalowej - 60 zł.
W 2024 r. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów były niższe o 15,8 proc. niż planowano. Również w 2025 r. i w 2026 r. prognozowane koszty będą niższe - odpowiednio o 20 i 10 proc.
Sprawiło to, że wystąpiła nadwyżka, która została przeznaczona na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie w okresie sześciu miesięcy, licząc od 1 października 2025 r.
Autorka/Autor: Dariusz Gałązka
