Wracają stare stawki za wywóz odpadów, będzie drożej

Od tego roku tekstyliów nie można wyrzucać do śmieci zmieszanych.

Za pośrednictwem miejskiego serwisu warszawa19115.pl urzędnicy przypominają, że 31 marca 2026 r. kończy się okres obowiązywania niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami.

1 kwietnia 2026 r. wracają stawki sprzed czasowej obniżki, których wysokość zależy od rodzaju zabudowy:

dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej - 85 zł;

dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej - 107 zł.

"Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, nadal mogą liczyć na 9 zł ulgi w opłatach" - poinformowano w komunikacie.

Natomiast osoby, które nie segregują odpadów lub robią to źle, mogą zapłacić dwukrotność stawki podstawowej.

Mieszkańcy nie muszą składać nowych deklaracji dotyczących wysokości opłaty.

Kilkanaście miesięcy z niższymi opłatami

W czerwcu 2024 roku radni zadecydowali o czasowym obniżeniu opłat za odbiór śmieci. Warszawiacy mieli płacić mniej od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r. Na sesji w marcu ubiegłego roku okres ten przedłużyli do końca marca 2026 r. Za gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej stawka wynosiła 91 zł, a wielolokalowej - 60 zł.

W 2024 r. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów były niższe o 15,8 proc. niż planowano. Również w 2025 r. i w 2026 r. prognozowane koszty będą niższe - odpowiednio o 20 i 10 proc.

Sprawiło to, że wystąpiła nadwyżka, która została przeznaczona na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie w okresie sześciu miesięcy, licząc od 1 października 2025 r.

