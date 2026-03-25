Śródmieście

Wracają stare stawki za wywóz odpadów, będzie drożej

Ile za śmieci w Warszawie
Od tego roku tekstyliów nie można wyrzucać do śmieci zmieszanych. To problem dla wielu Polaków
Źródło: Adrianna Otręba/Fakty TVN
Z początkiem kwietnia wrócą dawne stawki za wywóz odpadów komunalnych w Warszawie. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady wciąż mogą liczyć na drobną ulgę.

Za pośrednictwem miejskiego serwisu warszawa19115.pl urzędnicy przypominają, że 31 marca 2026 r. kończy się okres obowiązywania niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami.

1 kwietnia 2026 r. wracają stawki sprzed czasowej obniżki, których wysokość zależy od rodzaju zabudowy:

  • dla gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej - 85 zł;
  • dla gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej - 107 zł.

"Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, nadal mogą liczyć na 9 zł ulgi w opłatach" - poinformowano w komunikacie.

Natomiast osoby, które nie segregują odpadów lub robią to źle, mogą zapłacić dwukrotność stawki podstawowej.

Mieszkańcy nie muszą składać nowych deklaracji dotyczących wysokości opłaty.

Kilkanaście miesięcy z niższymi opłatami

W czerwcu 2024 roku radni zadecydowali o czasowym obniżeniu opłat za odbiór śmieci. Warszawiacy mieli płacić mniej od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r. Na sesji w marcu ubiegłego roku okres ten przedłużyli do końca marca 2026 r. Za gospodarstwo domowe w zabudowie jednorodzinnej stawka wynosiła 91 zł, a wielolokalowej - 60 zł.

W 2024 r. koszty odbioru i zagospodarowania odpadów były niższe o 15,8 proc. niż planowano. Również w 2025 r. i w 2026 r. prognozowane koszty będą niższe - odpowiednio o 20 i 10 proc.

Sprawiło to, że wystąpiła nadwyżka, która została przeznaczona na sfinansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Warszawie w okresie sześciu miesięcy, licząc od 1 października 2025 r.

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Czytaj także:
Mężczyzna był ranny w rękę
"Miał się meldować z drogi, kontakt się urwał"
Białołęka
Dwa mecze reprezentacji polski na Stadionie Narodowym (zdjęcie ilustracyjne)
W barażach Polska zagra z Albanią. Jak dojechać na mecz?
Praga Południe
43-latce grozi do pięciu lat więzienia
206 zarzutów dla kasjerki
Straż Graniczna - Lotnisko Chopina
Przyleciał z Nowego Jorku i został zatrzymany
Włochy
Potrącenie pieszego w rejonie stacji PKP Michalin
"Wszedł w słuchawkach na uszach". Potrącił go pociąg
Artefakty odnalezione podczas prac arecheologicznych
Pierwsze dni badań i nowe odkrycia na terenie dawnego Pałacu Brühla
Śródmieście
W mieszkaniu była linia do produkcji fałszywych banknotów
Linia do produkcji fałszywek i gotowe wydruki. Siedem osób zatrzymanych
Jerzy Malewicz
"Panie Jerzy, Warszawa nigdy o Panu nie zapomni"
Wola
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Kolejny etap będzie dotyczył 130 tysięcy zarejestrowanych teraz aut
Ulice
Zawalona hala w Mławie
Montowali monitoring, hala runęła, dwaj bracia zginęli. Opinia biegłego
Kradziony skuter rozbierali już na części
Rozkręcali kradziony skuter. Nie wiedzieli, co w nim ukrył właściciel
Akcja ratunkowa na Kanale Żerańskim
"Spadł z tratwy". Dramatyczna akcja ratunkowa
Białołęka
Auto jest całkowicie zniszczone po uderzeniu w kapliczkę. Kierowca w tym zdarzeniu nie odniósł większych obrażeń
Nie odnieśli obrażeń, ale mają poważne problemy
Policjanci kilka dni zabezpieczali ślady w miejscu, gdzie działało narkotykowe laboratorium
Ilość "wystarczająca, by odurzyć ponad 10 milionów osób"
Uszkodzona szyba w tramwaju
Strzelił w szybę tramwaju. Został zatrzymany
Praga Północ
Wypadek przy rondzie ONZ (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjechał z domu i nie wrócił. Koniec poszukiwań
Białołęka
Sąd Rejonowy w Kozienicach
Zalegał ze sporządzaniem uzasadnień. Wkrótce może przestać być sędzią
Nowa samica złożyła jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Pierwsze jaja w gnieździe na Pałacu Kultury
Magdalena Gruszczyńska
Nielegalny wyścig na S7
Chciał sprawdzić możliwości nowego auta. Wyścig na S7
Mandaty za jazdę hulajnogą (zdj. ilustracyjne)
Hulajnogi nie wjadą do niektórych parków. Miasto szykuje nowe zasady
Wola
Zderzenie z autobusem
Tramwaj uderzył w autobus, są ranni
Praga Południe
Rozbój w Józefowie
"Został zaatakowany kastetem i okradziony"
Potrącenie pieszego w rejonie stacji PKP Michalin
Pociąg potrącił człowieka na linii otwockiej. Utrudnienia
Wypadek z udziałem motocyklisty na Południowej Obwodnicy Warszawy
W ciężarówce wystrzeliła opona, ranny motocyklista
Pożar hali w miejscowości Marianów
Pożar w hali zakładu cukierniczego
Zderzenie dwóch pojazdów na krajowej "7" w Palmirach
Wypadek na krajowej "7". Kierowca był zakleszczony w aucie
Narkotyki znalezione u 35-latka
Reklamówka na dywaniku pasażera, w środku narkotyki
Bemowo
Policja z zatrzymaną 40-latką
Szukał jej Interpol, wpadła przez imprezę. Zostanie deportowana
Dziki w Parku Dreszera na warszawskim Mokotowie
Dziki nie są już "dzikie", tylko miejskie. "One już u nas mieszkają"
Bielany
Yoel Gamzou
Nowy dyrektor muzyczny warszawskiej opery: każda nuta jest aktem politycznym
Tomasz-Marcin Wrona

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki