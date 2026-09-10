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Śródmieście

Tramwaje ponownie zatrzymają się na wiadukcie Mostu Poniatowskiego

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Remont torowiska na Moście Poniatowskiego
Remont torowiska na Moście Poniatowskiego (wideo archiwalne)
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie
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Od soboty czynne będą przystanki tramwajowe Most Poniatowskiego 03 i 04 na wiadukcie Mostu Józefa Poniatowskiego. Ponownie będą się tam zatrzymywały tramwaje linii 7, 9, 22, 24 i 25 - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Drogowcy w trakcie trwającego remontu wiaduktu wyremontowali dojścia na te przystanki - nowa jest m.in. nawierzchnia schodów, kamienna okładzina ścian wyjść oraz balustrady. Wyczyścili też schody, położyli nowe tynki i instalację oświetleniową przy przejściu na przystanki na galerii pod wiaduktem. Tramwajarze, korzystając z tego, że przystanki były nieczynne, wyremontowali nawierzchnię peronów.

Rusza kolejny etap remontu. Otworzą przejście kładką

W sobotę otwarte zostanie też przejście kładką nad Wisłostradą w kierunku Wisły. Nadal zamknięta będzie kładka i schody po stronie Solca. Tego samego dnia o godzinie 7.00 rozpocznie się kolejny etap remontu wiaduktu. Drogowcy wymienią studzienki na jezdni w stronę Pragi.

Prace spowodują, że w każdy weekend, przez około miesiąc, drogowcy będą zamykali około dwustumetrowe fragmenty jezdni w stronę Pragi.

Prace rozpoczną przy Muzeum Narodowym i będą przesuwały się w stronę Wisły. Zwężenia będą od godziny 7.00 w soboty, do godziny 23.00 w niedziele. Cały czas trwa remont barier na moście w stronę centrum i zwężenie jezdni w tę stronę.

Źródło: PAP
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Tagi:
TramwajRemonty i utrudnienia w Warszawie
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