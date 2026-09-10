Tramwaje ponownie zatrzymają się na wiadukcie Mostu Poniatowskiego
Drogowcy w trakcie trwającego remontu wiaduktu wyremontowali dojścia na te przystanki - nowa jest m.in. nawierzchnia schodów, kamienna okładzina ścian wyjść oraz balustrady. Wyczyścili też schody, położyli nowe tynki i instalację oświetleniową przy przejściu na przystanki na galerii pod wiaduktem. Tramwajarze, korzystając z tego, że przystanki były nieczynne, wyremontowali nawierzchnię peronów.
Rusza kolejny etap remontu. Otworzą przejście kładką
W sobotę otwarte zostanie też przejście kładką nad Wisłostradą w kierunku Wisły. Nadal zamknięta będzie kładka i schody po stronie Solca. Tego samego dnia o godzinie 7.00 rozpocznie się kolejny etap remontu wiaduktu. Drogowcy wymienią studzienki na jezdni w stronę Pragi.
Prace spowodują, że w każdy weekend, przez około miesiąc, drogowcy będą zamykali około dwustumetrowe fragmenty jezdni w stronę Pragi.
Prace rozpoczną przy Muzeum Narodowym i będą przesuwały się w stronę Wisły. Zwężenia będą od godziny 7.00 w soboty, do godziny 23.00 w niedziele. Cały czas trwa remont barier na moście w stronę centrum i zwężenie jezdni w tę stronę.