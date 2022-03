Sześć tysięcy wolontariuszy zgłosiło się do pomocy uchodźcom z Ukrainy. Potrzebni psychologowie i tłumacze

Wolontariusze pracują kolejną noc

- Ci ludzie, często bardzo młodzi, pracują jak mrówki. I z wielkim sercem. Jeśli tyle wiemy o sobie, na ile nas sprawdzono, to dowiadujemy się teraz, że jesteśmy zaangażowanym, wrażliwym na krzywdę innych i chętnym do pomocy społeczeństwem – mówi cytowana w komunikacie zachęcającym do wolontariatu wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra. – Niektórych spotykam w naszych punktach kolejną noc i mówią, że będą pomagać, póki starczy im sił. Dziękuję wam za waszą wspaniałą, bezinteresowną pracę i proszę o jeszcze - zaapelowała Machnowska-Góra.

Miejscy koordynatorzy wolontariatu co dzień przyjmują w systemie setki zgłoszeń i przypisują je do odpowiednich kategorii. Np. wolontariusze z językiem ukraińskim lub osoby, którzy deklarują pomoc logistyczną. Ratusz podkreślił, że stara się, by czas pomiędzy złożeniem zgłoszenia a przyjęciem do działań był dla wolontariuszy jak najkrótszy – jednak ochotnicy muszą mieć świadomość, że na swoją pierwszą "zmianę" w terenie będą musieli poczekać nawet kilka dni.