Śródmieście

Wokół Pałacu Kultury nie powstaną wieżowce

Pałac Kultury i Nauki
Co było przed Pałacem Kultury i Nauki
Źródło: TVN24 , DSH
Wokół Pałacu Kultury i Nauki nie zostaną wybudowane wieżowce. To decyzja zapisana w nowym planie ogólnym, dokumencie, który zastąpi studium uwarunkowań przestrzennych.

- Pojawił się swego czasu pomysł, żeby obudować Pałac Kultury wieżowcami. Od strony ulicy Emilii Plater miały być trzy wieżowce - dwa, bardzo wysokie przy Sali Kongresowej i trzeci, trochę niższy na wysokości Dworca Centralnego. A także czwarty, na wysokości stacji metra Centrum. W nowym planie ogólnym wszystkie zniknęły - wyjaśniła w czwartek na spotkaniu z dziennikarzami wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.

Dodała, że w ramach uzgodnienia planu ogólnego zbiegły się rekomendacje trzech podmiotów: miasta, mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków i mazowieckiego biura planowania regionalnego odpowiedzialnego za audyt krajobrazowy.

- Powstaną budynki, ale znacznie niższe - do wysokości tych, które są przy ulicy Emilii Plater czyli do 30 metrów. I to jest olbrzymia zmiana - powiedziała Kaznowska.

Skalę zabudowy XIX-wiecznego miasta

Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Bartosz Rozbiewski w ratuszu wyjaśnił, że ponieważ Pałac Kultury został wstawiony po wojnie w siatkę XIX-wiecznych ulic, to należy utrzymać w okolicy skalę zabudowy XIX-wiecznego miasta.

- Pałac Kultury to nasze dziedzictwo urbanistyczne i architektoniczne i nie trzeba się go wstydzić. Trzeba go umiejętnie wpisać w tkankę miejską, a nie go zasłaniać wieżowcami - dodał.

Oddany do użytku 22 lipca 1955 roku Pałac Kultury i Nauki ma 237 metrów wysokości (do szczytu iglicy) i 44 piętra. Bez iglicy mierzy blisko 190 metrów. Dostępny na 30. piętrze – 114 metrze – taras widokowy jest jedną z atrakcji stolicy.

Wysokość wieżowców na Pradze

W nowym planie określono też maksymalny pułap wysokościowy dla wieżowców w Porcie Praskim i przy Teatrze Powszechnym, który wynosi 140 metrów i niżej. - Będzie w tym rejonie kilka dominant ale będą musiały być dostoswane do niższej panoramy praskiego brzegu - powiedział Rozbiewski.

Wyjaśnił, że z analiz wynika, że czym innym była wysokość pierzei w Warszawie lewobrzeżnej - 30 metrów, a czym innym wysokość praska - rzadko przekraczała 21-22 metry. - Chcemy to podtrzymać. Ale nie oznacza to, że w tych najlepiej skomunikowanych miejscach nie mogą powstawać wyższe budynki - zastrzegł.

Dwa pasma wysokościowe

Wiceprezydentka Warszawy zaznaczyła, że ratusz nie ucieka jednak od budowy wieżowców w stolicy. - W planie ogólnym są dwa pasma wysokościowe: jedno skupione między ulicą Chałubińskiego, Jana Pawła II i Emilii Plater i drugie skupione przy ulicach Okopowej i Towarowej. Wieżowce mogą też powstawać w punktach przesiadkowych, ale o niższej skali, dostosowanej do okolicy - wyjaśniła Renata Kaznowska.

Większość wieżowców w Warszawie jest budowana jako biurowce, ale niektóre to apartamentowce, bądź hotele.

Aktualnie najwyższym wieżowcem w Warszawie jest budynek Varso Tower, który osiągnął wysokość 310 metrów do szczytu iglicy. Na dachu zaprojektowano również taras widokowy, na wysokości 230 metrów, który jest dostępny dla turystów.

