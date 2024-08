Nie tylko strażacy mają we wtorek ręce pełne pracy. Kilkadziesiąt zgłoszeń przyjęli też pracownicy Wodociągów Warszawskich. Urzędnicy przypominają, w jaki sposób można zgłosić podtopienie, mają też prośbę do kierowców.

Urzędnicy zaapelowali też do kierowców: - Prosimy o ustępowanie miejsca na trasie specjalistycznym samochodom wodociągowym – dzięki temu uda nam się szybciej dojechać do miejsca, gdzie doszło do zalania.