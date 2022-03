"Złota Kurka" nie przetrwała pandemii, ale została zabytkiem

Logotyp z butelką mleka i głową krowy

Wnętrza baru mlecznego, zlokalizowanego na terenie Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, oddano do użytku w 1952 roku. Od początków lat 60. XX wieku do 2020 roku znany był pod nazwą "Złota Kurka". Na początku jego istnienia, na elewacji przed wejściem zamontowano neonowy napis "BAR MLECZNY" z logotypem w kształcie butelki mleka i głowy krowy.

Jak zaznaczył konserwator w większości pomieszczeń przeznaczonych do kontaktu z żywnością zastosowano posadzki ceramiczne, na ścianach do ok. 2/3 wysokości ułożono oryginalne i współczesne płytki ceramiczne. W części konsumpcyjnej lokalu zachował się wystrój z 1952 roku. Na filarach okiennych ściany wschodniej znajdują się dwie mozaiki z motywami zwierzęcymi, o wymiarach ok. 310 x 165 cm każda. Na jednej mozaice przedstawienia grupy kóz, owiec, ptaków, na drugiej grupy krów, kur z kurczętami.