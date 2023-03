Włodzimierz Karpiński odwołany ze stanowiska sekretarza Warszawy

Śledztwo i zarzuty dla Karpińskiego

W ubiegłym tygodniu prezydent Warszawy mówił, że za pośrednictwem adwokata Włodzimierz Karpiński poinformował go, że zrezygnuje ze stanowiska w ratuszu. Poruszył również kwestie rad nadzorczych Metra Warszawskiego i Veolii, w których zasiadał zatrzymany sekretarz. - Podjąłem decyzję, bo przecież rady nadzorcze muszą funkcjonować w sposób niezakłócony, że kierujemy tam innych naszych pełnomocników. Po to, by mogły w sposób niezakłócony funkcjonować - zapowiadał Trzaskowski. Zapowiedział też konkurs na stanowisko sekretarza. - Bo miasto musi normalnie funkcjonować, niezależnie do tego, co się dzieje - dodał.