Śródmieście Włamał się do baru. Ukradł pieniądze i alkohol

Policja szuka sprawcy kradzieży z włamaniem do baru Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

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Do zdarzenia doszło w piątek 29 maja w godzinach porannych w jednym z barów przy ulicy Chmielnej. "Sprawca uszkodził okno i wszedł do lokalu, po czym ukradł pieniądze i alkohol" - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak, rzecznik Komedy Rejonowej Policji Warszawa Śródmieście.

Apel policji

Policja na swojej stronie opublikowała zdjęcia z monitoringu pokazujące poszukiwaną osobę.

Policja szuka sprawcy kradzieży z włamaniem do baru Policja szuka sprawcy kradzieży z włamaniem do baru Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Policja szuka sprawcy kradzieży z włamaniem do baru Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Policja szuka sprawcy kradzieży z włamaniem do baru Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Policja szuka sprawcy kradzieży z włamaniem do baru Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Funkcjonariusze zaapelowali, by każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny skontaktował się z policjantami pod numerem telefonu 47 723 83 92 lub całodobowo pod numerem 47 723 91 50, powołując się na sprawę KRP-PM-I-1281/26.

Informacje można również przekazywać w formie elektronicznej, pisząc na adres e-mail: komendant.krp1@ksp.policja.gov.pl

Policja zastrzega, że zapewnia anonimowość.