Włamania do UW i teatru. Policja: ona była kierowcą, on stał "na czatach", a kolega kradł

- Para jest zamieszana w kradzież miedzianych elementów o wartości przekraczającej 15 tysięcy złotych z terenu jednej z warszawskich uczelni. Kobieta i mężczyzna są też podejrzani o kradzież z włamaniem do teatru, skąd skradziono gitary elektryczne i sprzęt AGD wyceniony przez pokrzywdzonego na ponad 13 tysięcy złotych oraz o kradzież z włamaniem do piwnicy, z której sprawcy ukradli różne przedmioty o łącznej wartości 16,5 tysiąca złotych - wylicza Szumiata.

"Ona była kierowcą, jej partner stał "na czatach", a kolega się włamywał"

Zatrzymali usłyszeli zarzuty w trzech sprawach. Para ma też związek z podobnymi przestępstwami popełnionymi na terenie innych dzielnic Warszawy. - We wszystkich tych przestępstwach brał udział ich kolega, który przebywa obecnie w zakładzie karnym za inne tego typu czyny. 16-latka za to, co zrobiła odpowie przed sądem rodzinnym. Jej 43-letniemu chłopakowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowuje policjant.