Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej

Kluczowe fakty: Na początku października rozpocznie się XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Wezmą w nim udział najzdolniejsi młodzi pianiści z 20 krajów.

Koncerty będą odbywały się w Filharmonii Narodowej. Jej najbliższe otoczenie przechodzi metamorfozę - drogowcy przebudowują ulicę Jasną i Sienkiewicza w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy.

Stołeczna radna Marta Szczepańska jest zaniepokojona stanem ulic w rejonie Filharmonii Narodowej. Obawia się, że ich wygląd "może obniżyć prestiż" wydarzenia, a toczące się roboty będą przeszkadzać w przebiegu występów.

Miejscy drogowcy zapewniają, że zależy im na tym, żeby nie zakłócać tego wydarzenia.

Latem ubiegłego roku ruszyły prace w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Przebudowa dotyczy kwartału ulic: Jasna, Sienkiewicza, Złota i Zgoda. Drogowcy modernizują obszar o łącznej powierzchni 2,5 hektara. Przestrzeń zostanie dostosowana do potrzeb pieszych i rowerzystów, ruch kołowy zostanie ograniczony, pojawi się więcej drzew i krzewów. Jednym z zielonych punktów ma być plac Emila Młynarskiego przy Filharmonii Narodowej, gdzie zaplanowano skwer i Ogród Muzyki (dziś to po prostu parking).

Wykonawca dostał dwa lata na realizację robót, więc zbiegają się one w czasie z XIX edycją Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Prestiżowe wydarzenie odbywa się raz na pięć lat. Potrwa od 2 do 23 października. Wezmą w nim udział najlepsi młodzi pianiści i pianistki z całego świata.

Ciężki sprzęt i rozkopane ulice

Nasz reporter Mateusz Mżyk opisuje, że teren nowego placu za gmachem filharmonii jest odgrodzony. - Piesi mogą skorzystać jedynie z wąskiego wytyczonego przejścia - dodaje. Sąsiadująca z nim od północy ulica Moniuszki jest w pełni przejezdna.

Inaczej sytuacja wygląda po południowej stronie gmachu. Fragment ulicy Sienkiewicza, naprzeciwko wejścia, jest rozkopany. Kierowcy korzystają tu ze zwężonej jezdni. Część ulicy po wschodniej stronie skrzyżowania z Jasną jest wyłączona z ruchu. - Ulica Sienkiewicza jest zamknięta na odcinku od Jasnej do końca w kierunku placu Powstańców Warszawy. Układane są tam wciąż chodniki - opisuje Mżyk.

Dalej opisuje, że ulica Jasna także wciąż w wielu miejscach jest rozkopana. - W stronę Złotej ruch odbywa się tylko po jednym pasie. W rejonie filharmonii po wszystkich ulicach wciąż poruszają się ciężkie maszyny budowlane, utrudniając tym samym ruch - zaznacza nasz reporter.

Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej

"Poważne zaniepokojenie" o stan prac przy Filharmonii

Radna Marta Szczepańska (klub Lewica - Miasto Jest Nasze) zauważa, że niespełna miesiąc przed rozpoczęciem konkursu aktualny stan zaawansowania prac w rejonie gmachu Filharmonii Narodowej "budzi poważne zaniepokojenie".

"Teren, który powinien stanowić priorytetową strefę reprezentacyjną, wciąż pełni funkcję zaplecza budowy" - pisze radna w interpelacji do władz miasta.

Jak zauważa, obawy wzbudzają nie tylko kwestie związane z akustyką i potencjalnymi zakłóceniami koncertów. "Istotne znaczenie ma również wizerunek przestrzeni miejskiej, która zamiast podnosić rangę wydarzenia, może niestety obniżyć jego prestiż" - wskazuje Szczepańska.

"Niezbędna jest również pilna poprawa dostępności pieszej w bezpośrednim otoczeniu Filharmonii, szczególnie z uwagi na przyjazd międzynarodowej publiczności oraz gości zagranicznych" - dodaje radna.

W interpelacji zapytała ona urzędników, jaki jest przewidywany stan realizacji prac w trakcie konkursu oraz czy istnieje możliwość uporządkowania nawierzchni i przywrócenia estetyki otoczenia Filharmonii przed rozpoczęciem konkursu.

Interpelacja pozostaje na razie bez odpowiedzi.

To już drugie wystąpienie w tej sprawie. Radna zwracała się już do władz miasta jesienią ubiegłego roku. Wówczas wiceprezydent Tomasz Mencina, odpowiedzialny za miejskie inwestycje przekazał, że harmonogram konkursu został przekazany wykonawcy prac, aby uwzględnił go podczas planowania robót na placu Młynarskiego.

"Wyrażając szacunek dla dorobku i współczesnej misji Filharmonii Narodowej, jak również dla Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego, cieszącego się niemal 100-letnią tradycją, dokładam wszelkich starań, aby wydarzenia organizowane przez instytucję kultury przebiegały w sposób niezakłócony"- zapewnił.

Japońska pianistka Aimi Kobayashi podczas XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Źródło: Andrzej Lange/PAP

"Zależy nam na tym, żeby nie zakłócać konkursu"

Rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski przekazał naszej redakcji, że już w ubiegłym roku prowadzone były pierwsze spotkania dyrekcji instytutu z przedstawicielami ratusza. Jak dodał, miasto dokłada starań, żeby maksymalnie zniwelować ewentualne oddziaływanie robót na przebieg wydarzenia.

- Jeszcze w tym tygodniu mamy zaplanowane spotkanie z Filharmonią Narodową, właśnie w tej sprawie - zapowiada Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

- Zapewniam, że zależy nam na tym, żeby nie zakłócać konkursu, więc wspólnie z Filharmonią Narodową wypracujemy rozwiązanie - dodaje.

"Pianistyczne igrzyska olimpijskie"

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest najbardziej prestiżowym tego typu wydarzeniem na świecie i odbywa się co pięć lat, co tylko umacnia jego wyjątkowość. Mówi się, że to "pianistyczne igrzyska olimpijskie". W blisko stuletniej historii konkursu, tylko raz jury przyznało tytuł ex aequo - w 1949 roku, dwukrotnie zwycięzcy nie wskazano (1990 i 1995). Dlatego mówimy o gronie 17 zwycięzców dotychczasowych 18 edycji. Wśród nich znalazły się między innymi takie sławy jak Martha Argerich, Halina Czerny-Stefańska, Alexander Uninsky, Garrick Ohlsson, Krystian Zimmerman, Maurizio Pollini czy Rafał Blechacz. A w ich ślady chciałyby pójść setki - jeśli nie tysiące - młodych muzyków.

W tym roku do eliminacji konkursu wpłynęła rekordowa liczba ponad 640 zgłoszeń. Finalnie weźmie w nim udział 85 pianistów i pianistek z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie będą Chiny - 29 artystów, Polska i Japonia będą mieć po 13 uczestników.

Polskę reprezentować będą: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen, Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

Bruce Liu podczas XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Źródło: Leszek Szymański/PAP

Poprzednia, XVIII edycja konkursu - w związku z pandemią COVID-19 - odbyła się rok później, niż przewidywał pierwotny harmonogram, czyli w październiku 2021 roku. Zwycięzcą został Bruce Liu. Pianista wystąpi podczas koncertu inaugurującego start tegorocznej edycji konkursu.

Organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

