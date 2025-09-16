Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Roboty drogowe mogą przeszkadzać w Konkursie Chopinowskim. Ulice przy filharmonii rozkopane

|
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
W pobliżu Filharmonii Narodowej, gdzie za dwa tygodnie rozpocznie się XIX edycja Konkursu Chopinowskiego, trwa przebudowa ulic. "Teren, który powinien stanowić priorytetową strefę reprezentacyjną, wciąż pełni funkcję zaplecza budowy" - alarmuje radna Marta Szczepańska. Jej obawy wzbudza nie tylko wygląd okolicy, ale też to, że hałasy towarzyszące robotom, mogą zakłócić przebieg występów pianistów.
Kluczowe fakty:
  • Na początku października rozpocznie się XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Wezmą w nim udział najzdolniejsi młodzi pianiści z 20 krajów.
  • Koncerty będą odbywały się w Filharmonii Narodowej. Jej najbliższe otoczenie przechodzi metamorfozę - drogowcy przebudowują ulicę Jasną i Sienkiewicza w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy.
  • Stołeczna radna Marta Szczepańska jest zaniepokojona stanem ulic w rejonie Filharmonii Narodowej. Obawia się, że ich wygląd "może obniżyć prestiż" wydarzenia, a toczące się roboty będą przeszkadzać w przebiegu występów.
  • Miejscy drogowcy zapewniają, że zależy im na tym, żeby nie zakłócać tego wydarzenia.

Latem ubiegłego roku ruszyły prace w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy. Przebudowa dotyczy kwartału ulic: Jasna, Sienkiewicza, Złota i Zgoda. Drogowcy modernizują obszar o łącznej powierzchni 2,5 hektara. Przestrzeń zostanie dostosowana do potrzeb pieszych i rowerzystów, ruch kołowy zostanie ograniczony, pojawi się więcej drzew i krzewów. Jednym z zielonych punktów ma być plac Emila Młynarskiego przy Filharmonii Narodowej, gdzie zaplanowano skwer i Ogród Muzyki (dziś to po prostu parking).

Wykonawca dostał dwa lata na realizację robót, więc zbiegają się one w czasie z XIX edycją Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Prestiżowe wydarzenie odbywa się raz na pięć lat. Potrwa od 2 do 23 października. Wezmą w nim udział najlepsi młodzi pianiści i pianistki z całego świata.

Ciężki sprzęt i rozkopane ulice

Nasz reporter Mateusz Mżyk opisuje, że teren nowego placu za gmachem filharmonii jest odgrodzony. - Piesi mogą skorzystać jedynie z wąskiego wytyczonego przejścia - dodaje. Sąsiadująca z nim od północy ulica Moniuszki jest w pełni przejezdna.

Inaczej sytuacja wygląda po południowej stronie gmachu. Fragment ulicy Sienkiewicza, naprzeciwko wejścia, jest rozkopany. Kierowcy korzystają tu ze zwężonej jezdni. Część ulicy po wschodniej stronie skrzyżowania z Jasną jest wyłączona z ruchu. - Ulica Sienkiewicza jest zamknięta na odcinku od Jasnej do końca w kierunku placu Powstańców Warszawy. Układane są tam wciąż chodniki - opisuje Mżyk.

Dalej opisuje, że ulica Jasna także wciąż w wielu miejscach jest rozkopana. - W stronę Złotej ruch odbywa się tylko po jednym pasie. W rejonie filharmonii po wszystkich ulicach wciąż poruszają się ciężkie maszyny budowlane, utrudniając tym samym ruch - zaznacza nasz reporter.

Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

"Poważne zaniepokojenie" o stan prac przy Filharmonii

Radna Marta Szczepańska (klub Lewica - Miasto Jest Nasze) zauważa, że niespełna miesiąc przed rozpoczęciem konkursu aktualny stan zaawansowania prac w rejonie gmachu Filharmonii Narodowej "budzi poważne zaniepokojenie".

"Teren, który powinien stanowić priorytetową strefę reprezentacyjną, wciąż pełni funkcję zaplecza budowy" - pisze radna w interpelacji do władz miasta.

Jak zauważa, obawy wzbudzają nie tylko kwestie związane z akustyką i potencjalnymi zakłóceniami koncertów. "Istotne znaczenie ma również wizerunek przestrzeni miejskiej, która zamiast podnosić rangę wydarzenia, może niestety obniżyć jego prestiż" - wskazuje Szczepańska.

"Niezbędna jest również pilna poprawa dostępności pieszej w bezpośrednim otoczeniu Filharmonii, szczególnie z uwagi na przyjazd międzynarodowej publiczności oraz gości zagranicznych" - dodaje radna.

W interpelacji zapytała ona urzędników, jaki jest przewidywany stan realizacji prac w trakcie konkursu oraz czy istnieje możliwość uporządkowania nawierzchni i przywrócenia estetyki otoczenia Filharmonii przed rozpoczęciem konkursu.

Interpelacja pozostaje na razie bez odpowiedzi.

Wykonawca otrzymał harmonogram konkursu

To już drugie wystąpienie w tej sprawie. Radna zwracała się już do władz miasta jesienią ubiegłego roku. Wówczas wiceprezydent Tomasz Mencina, odpowiedzialny za miejskie inwestycje przekazał, że harmonogram konkursu został przekazany wykonawcy prac, aby uwzględnił go podczas planowania robót na placu Młynarskiego.

"Wyrażając szacunek dla dorobku i współczesnej misji Filharmonii Narodowej, jak również dla Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego, cieszącego się niemal 100-letnią tradycją, dokładam wszelkich starań, aby wydarzenia organizowane przez instytucję kultury przebiegały w sposób niezakłócony"- zapewnił.

Japońska pianistka Aimi Kobayashi podczas XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
Japońska pianistka Aimi Kobayashi podczas XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
Źródło: Andrzej Lange/PAP

"Zależy nam na tym, żeby nie zakłócać konkursu"

Rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski przekazał naszej redakcji, że już w ubiegłym roku prowadzone były pierwsze spotkania dyrekcji instytutu z przedstawicielami ratusza. Jak dodał, miasto dokłada starań, żeby maksymalnie zniwelować ewentualne oddziaływanie robót na przebieg wydarzenia.

- Jeszcze w tym tygodniu mamy zaplanowane spotkanie z Filharmonią Narodową, właśnie w tej sprawie - zapowiada Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich.

- Zapewniam, że zależy nam na tym, żeby nie zakłócać konkursu, więc wspólnie z Filharmonią Narodową wypracujemy rozwiązanie - dodaje.

"Pianistyczne igrzyska olimpijskie"

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie jest najbardziej prestiżowym tego typu wydarzeniem na świecie i odbywa się co pięć lat, co tylko umacnia jego wyjątkowość. Mówi się, że to "pianistyczne igrzyska olimpijskie". W blisko stuletniej historii konkursu, tylko raz jury przyznało tytuł ex aequo - w 1949 roku, dwukrotnie zwycięzcy nie wskazano (1990 i 1995). Dlatego mówimy o gronie 17 zwycięzców dotychczasowych 18 edycji. Wśród nich znalazły się między innymi takie sławy jak Martha Argerich, Halina Czerny-Stefańska, Alexander Uninsky, Garrick Ohlsson, Krystian Zimmerman, Maurizio Pollini czy Rafał Blechacz. A w ich ślady chciałyby pójść setki - jeśli nie tysiące - młodych muzyków.

W tym roku do eliminacji konkursu wpłynęła rekordowa liczba ponad 640 zgłoszeń. Finalnie weźmie w nim udział 85 pianistów i pianistek z 20 krajów. Najliczniej reprezentowane w konkursie będą Chiny - 29 artystów, Polska i Japonia będą mieć po 13 uczestników.

Polskę reprezentować będą: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także USA), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen, Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

Bruce Liu podczas XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
Bruce Liu podczas XVIII edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina
Źródło: Leszek Szymański/PAP

Poprzednia, XVIII edycja konkursu - w związku z pandemią COVID-19 - odbyła się rok później, niż przewidywał pierwotny harmonogram, czyli w październiku 2021 roku. Zwycięzcą został Bruce Liu. Pianista wystąpi podczas koncertu inaugurującego start tegorocznej edycji konkursu.

Organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Konkurs ChopinowskiMuzykaRemonty i utrudnienia w Warszawie
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Do zdarzenia doszło w szkole w Kadzidle
Przyniósł do szkoły nóż, zaatakował kilka osób. Koniec procesu
Okolice
9 października w Warszawie zawyją syreny (zdjęcie ilustracyjne)
Testy syren alarmowych w Warszawie
Śródmieście
Policyjne kontrole na S17 przy użyciu drona
Dron nad trasą S17. Policjanci kontrolowali ciężarówki
Okolice
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Miał grozić nastolatce bronią. Nie przyznał się, ale powiedział o konflikcie z rodziną
Okolice
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Zderzenie trzech ciężarówek. Strażacy uwolnili zakleszczonego kierowcę
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem. Pociągi złapały opóźnienia
Śródmieście
Dziki uszkodziły boisko klubu Advit Wiązowna
Dziki zryły boisko. "Jakby ktoś przeorał je traktorem"
Klaudia Kamieniarz
Projekt biblioteki w ogrodzie na Pradze
Na Pradze powstaje biblioteka w ogrodzie
Praga Północ
Wjechał hulajnogą w wózek z dzieckiem
Nastolatki na hulajnogach terroryzują pieszych. "Zakładają pełne kaski i czują się bezkarni"
"Uwaga!" TVN
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Skontrolowali drifterów, zatrzymali im prawa jazdy
Okolice
Warszawa Centralna
Osiem dni bez Dworca Centralnego. Kolejarze podpisali umowę
Śródmieście
Zajęcia z samoobrony organizowane przez straż miejską (zdjęcie ilustracyjne)
Bezpieczna Warszawianka powraca. Ruszają zapisy na popularny kurs
Abp Adrian Galbas
Ktoś podszywa się w sieci pod metropolitę warszawskiego
Śródmieście
Warszawa. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Zmiany w ruchu na Bemowie. Ulica Bolimowska zyska nowy asfalt
Bemowo
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Decyzja w sprawie kary za pluszowego jamnika w miejskim autobusie
Śródmieście
Warszawa. 22-latek znęcał się nad swoją partnerką
22-latek znęcał się nad partnerką. "Szarpał za włosy, dusił oraz znieważał"
Żoliborz
Policjanci CBŚP zatrzymali członków grupy "Oczki"
"Oczko" usłyszał zarzut kierowania gangiem o międzynarodowym zasięgu
Wilanów
Warszawa. Interwencja służb na Lotnisku Chopina
Akcja na lotnisku. Zatrzymano dwóch mężczyzn poszukiwanych przez Interpol
Włochy
Zderzenie dwóch aut w Tarczynie
Pijany kierowca bez uprawnień i dwie kolizje. Mówił, że "uczy się jeździć"
Okolice
Zderzenie dwóch motocykli w gminie Jastrzębia
Zderzenie dwóch motocyklistów. Jeden z nich nie przeżył
Okolice
Wysięgniki pod odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Wysięgniki przy drodze nazywanej "gilotyną". Wkrótce pojawią się kamery
Okolice
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Kryminalni zatrzymali handlarza narkotyków, namierzyli magazyn
Bemowo
Remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej
Zmiany na Marszałkowskiej. Prace przy Ogrodzie Saskim
Śródmieście
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
"Miał być tramwaj, a jest toi toi". Tramwajarze odpowiadają ministrze
Śródmieście
Niebezpieczne akrobacje podczas nielegalnego zlotu
Drogowa bandyterka nastolatków na elektrycznych motorowerach. Tak grupa jeździ po Warszawie
Mateusz Mżyk
Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
Radiowóz zderzył się z taksówką "na aplikację". Cztery osoby poszkodowane
Bemowo
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny pożar altany. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna
Bielany
Zderzenie auta i autobusu w Alejach Ujazdowskich
Zderzenie z autobusem. Kierowca z zakazem i pod wpływem środków odurzających
Śródmieście
Lunapark w Warszawie
Nocne kluby zniknęły, ale miasto wciąż walczy o odzyskanie terenu
Praga Południe
Policja przerwała nielegalne manewry na targowisku
Driftowali na targowisku. Nie wiedzieli, że są obserwowani
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki