Wizerunki Kamińskiego i Wąsika na pomniku. Trzaskowski: to zniewaga dla pamięci o prawdziwych bohaterach

"Pomnik Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego to miejsce pamięci o bohaterach walki o wolną, niepodległą Polskę. Miejsce przypominające nam o tym, że Polacy byli zdolni budować państwo i jego instytucje nawet w najtrudniejszych czasach i warunkach. Na wojenne tu i teraz, a także na przyszłość" - napisał w poniedziałek na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Wyświetlanie na tym pomniku wizerunków prawomocnie skazanych przestępców, którzy swoją działalnością polityczną przyczyniali się przede wszystkim do niszczenia państwa prawa i podważania zaufania obywateli do państwowych instytucji, to zniewaga dla pamięci o prawdziwych bohaterach" - dodał Trzaskowski.