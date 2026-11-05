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Śródmieście

Wiózł 60 litrów "kryształu". Grozi mu 10 lat więzienia

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Narkotyki znalezione w aucie 48-latka
Policjanci zlikwidowali linię produkcyjną narkotyków (wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa I
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Zaczęło się od wykroczenia drogowego w centrum miasta. Podczas kontroli auta śródmiejscy policjanci znaleźli ponad 60 litrów płynnego klofedronu zwanego potocznie "kryształem" i kilkadziesiąt porcji kokainy. 48-letni kierowca usłyszał już zarzuty. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego śródmiejskiej komendy zauważyli przy ulicy Wspólnej kierującego osobowym Mercedesem, który popełnił wykroczenie w ruchu drogowym.

Zachowanie kierowcy wzbudziło ich podejrzenia

"Funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję, a nerwowe zachowanie kierowcy wzbudziło ich podejrzenia. Na tylnej kanapie auta znaleźli kilkadziesiąt porcji kokainy oraz kilkadziesiąt sztuk tabletek, których posiadanie bez recepty jest zabronione" - przekazał rzecznik śródmiejskiej komendy aspirant Jakub Pacyniak.

Policjanci sprawdzili również bagażnik, w którym znaleźli trzy zbiorniki o pojemności 20 litrów. Aspirant Pacyniak wskazał, że wszystkie były wypełnione "nieznaną i podejrzaną cieczą".

"Samochód sprawdził również policyjny przewodnik psa służbowego. Kierowca Mercedesa został zatrzymany i przewieziony do komendy przy ulicy Wilczej. Po sprawdzeniu płynnej substancji okazało się, że policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 60 litrów klofedronu (3-CMC), zwanego potocznie 'kryształem'. Z takiej ilości przestępcy mogli wytworzyć ponad 20 kilogramów gotowego narkotyku" - podkreślił rzecznik.

Narkotyki znalezione w aucie 48-latka
Narkotyki znalezione w aucie 48-latka
Narkotyki znalezione w aucie 48-latka
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I
Narkotyki znalezione w aucie 48-latka
Narkotyki znalezione w aucie 48-latka
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I
Narkotyki znalezione w aucie 48-latka
Narkotyki znalezione w aucie 48-latka
Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

Był już karany za narkotyki

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 48-letni obywatel Polski usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Mężczyzna był już karany za przestępstwa narkotykowe.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. 48-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Przestępczość w WarszawiePolicjaNarkotyki
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