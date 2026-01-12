Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Była siedzibą ambasad i "świadkiem" ważnych wydarzeń

Willa Gawrońskich została zabytkiem
Willa Gawrońskich została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Willa Gawrońskich przy Alejach Ujazdowskich 23 w Warszawie została wpisana do rejestru zabytków. Kiedyś mieściły się w niej ambasady, teraz jest własnością prywatną.

Uzasadniając swoją decyzję, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków wskazał, że budynek, wzniesiony w latach 1923-1924 według projektu Marcina Weinfelda, ma wartości historyczne, artystyczne i naukowe.

Aleje Ujazdowskie stanowią część Traktu Królewskiego i należą do najbardziej reprezentacyjnych ulic na terenie Warszawy. Wśród zabudowy wznoszonej wzdłuż jej biegu dominują poprzedzone zielenią rezydencje i wille o bogatym wystroju architektonicznym, do których należy również Willa Gawrońskich.

"Wartość historyczna budynku wiąże się również z okresem powojennym, kiedy mieściła się w nim siedziba ambasady Jugosławii. (...) Budynek reprezentuje typ poprzedzonej niewielkim ogródkiem kamienicy wielkomiejskiej w stylu francuskim, o reprezentacyjnej, monumentalnej elewacji frontowej o klasycyzującej formie" - zaznaczył konserwator.

Dodał, że odmiennie potraktowano elewacje boczne i tylną, które zostały zaprojektowane w czasie odbudowy i wpisują się w nurt modernizmu.

Willa Gawrońskich została zabytkiem
Źródło: WUOZ w Warszawie
Źródło: WUOZ w Warszawie
Źródło: WUOZ w Warszawie
Źródło: WUOZ w Warszawie
Źródło: WUOZ w Warszawie
Źródło: WUOZ w Warszawie

Wojna przeszkodziła w budowie

Budowę sześciokondygnacyjnej willi rozpoczęto w 1913 roku z inicjatywy Ruchli vel Róży Librach, prace zatrzymał wybuch I wojny światowej. W 1922 roku działkę, na której znajdował się budynek wzniesiony do pierwszego piętra, z zachowanymi trzema ścianami, nabyli Regina i Leon Ruziewiczowie, właściciele "Domu Handlowego Leon Ruziewicz" przy ulicy Moniuszki 2a w Warszawie.

Budowę wznowiono w czerwcu 1923 roku, a ukończono w styczniu 1924 roku. Autorem projektu był Marcin Weinfeld (1884-1965), absolwent Politechniki w Dreźnie i Politechniki Warszawskiej. W 1927 roku nieruchomość kupiła Lucjana Frassati-Gawrońska.

Wnętrze willi Gawrońskich
Źródło: WUOZ w Warszawie
Źródło: WUOZ w Warszawie
Źródło: WUOZ w Warszawie
Źródło: WUOZ w Warszawie
Źródło: WUOZ w Warszawie
Źródło: WUOZ w Warszawie

Była "świadkiem" ważnych wydarzeń

W czasie II wojny światowej w willi mieściła się siedziba SS i policji na dystrykt warszawski. Budynek był też świadkiem udanego zamachu Armii Krajowej na dowódcę SS Franza Kutscherę (1944) nazywanego "katem Warszawy". Podczas Powstania Warszawskiego został poważnie uszkodzony, zniszczeniu uległy dachy oraz jego zachodnia część.

W 1946 roku nieruchomość została upaństwowiona i przeznaczona na cele publiczne. Początkowo w zniszczonym budynku siedzibę miał Związek Samopomocy Chłopskiej, następnie willę wraz z budynkiem przy Alejach Ujazdowskich 21 przekazano na siedzibę ambasady Jugosławii (od 2006 roku Serbii). W 1947 roku przystąpiono do odbudowy budynku, prace zakończono w kolejnym roku.

W 2000 roku nieruchomość została zwrócona rodzinie Gawrońskich. Ambasada Serbii opuściła budynek w 2010 roku, wówczas nieruchomość została sprzedana. Obecnie stanowi własność prywatną.

Zabytkowy Gołębnik
Gołębnik jak nowy. Zegarmistrz wróci do wyjątkowej wieży
Mokotów
Dom Józefa Piłsudskiego tzw. dworek "Milusin" został wpisany do rejestru zabytków
Służył marszałkowi, później była tam szkoła oficerska, ale i przedszkole
Okolice
Mozaika w dawnym biurowcu PZL-WOLA
Mozaika z dawnego biurowca w rejestrze zabytków
Wola
Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WUOZ w Warszawie

