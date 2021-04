Setki mandatów, ponad tysiąc pouczeń i 52 kierowców "po spożyciu". Policja podsumowała święta

Od piątku do poniedziałku policja zatrzymała na drogach 52 kierowców "po spożyciu". To dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Z powodu łamania obostrzeń sanitarnych policjanci wystawili ponad 900 mandatów i wypisali ponad 1400 pouczeń - przekazała Komenda Stołeczna Policji.

Dane przekazał nam Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. Jak zaznaczył, statystyki dotyczą Warszawy i ościennych powiatów. - Od piątku do poniedziałku, mowa o całym garnizonie, czyli łącznie z powiatami, mieliśmy dziewięć wypadków. Rannych zostało 15 osób. Nietrzeźwych kierowców było 52, ale tu mówimy o kierowcach po spożyciu - zaznaczył policjant.

Policjant podsumował także, jak wyglądały święta pod względem przestrzegania obostrzeń. - W sobotę policjanci wystawili 343 mandaty, było 450 pouczeń i 48 wniosków o ukaranie do sądu - wyliczył Świstak. - W niedzielę wypisali 274 mandaty, 447 pouczeń i 24 wnioski o ukaranie. W poniedziałek było 285 mandatów, 526 pouczeń i 25 wniosków - dodał.

W sumie - jak podsumował - funkcjonariusze wystawili 902 mandaty, 1423 pouczenia i 97 wniosków o ukaranie do sądu. - W tym przypadku mówimy o łamaniu obostrzeń na terenie Warszawy i w okolicznych powiatach. Chodziło o niestosowanie się do zasad epidemiologicznych, głównie były to kary za brak maseczki - zaznaczył.