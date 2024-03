Więcej kamer monitoringu i zaangażowanie sztucznej inteligencji ma poprawić bezpieczeństwo w Warszawie. Zapowiedział to podczas wtorkowej konferencji prasowej dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Michał Domaradzki.

Sztuczna inteligencja w służbie bezpieczeństwa

- Podpisaliśmy porozumienie z Uniwersytetem Warszawskim, aby w pracy naszego miejskiego monitoringu wykorzystać elementy sztucznej inteligencji - zapowiedział Domaradzki. W jego ocenie, to "istotnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa". - To narzędzie w postaci doskonałego monitoringu, doświetlonego terenu na pewno ma wymierny wpływ na poprawę bezpieczeństwa - zauważył.

Michał Domaradzki zaznaczył, że ważna jest także reakcja mieszkańców, do których zaapelował o alarmowanie o niepokojących sytuacjach. - Jest numer alarmowy 112, korzystajmy z tego numeru. Naprawdę, nawet jeśli nie jesteśmy pewni, czy dzieje się coś złego, podjedzie patrol, który zweryfikuje nasze wątpliwości - zapewnił.

- Nasz miejski monitoring w Warszawie jest ewenementem, jeżeli chodzi o skalę europejską. Poza wartością dowodową post factum, mamy też przy każdej komendzie rejonowej punkty obserwacyjne, oglądowe, w których pracują ludzie i na bieżąco reagują na to, co widzą kamery - wyjaśnił. Jak wytłumaczył ich pracę wspomoże sztuczna inteligencja, która będzie reagować na sytuacje anormalne. - Takie, na które człowiek, patrzący na kilka kamer, może nie zwrócić uwagi: pozostawiony przedmiot, leżąca osoba, dosyć dynamicznie przemieszczające się osoby - wymienił Domaradzki.

Bestialski atak w centrum Warszawy

25-letnia Liza spoczęła dwa tygodnie temu na Cmentarzu Północnym . Kobieta zmarła na początku marca w jednym z warszawskich szpitali. Liza była ofiarą bestialskiego gwałtu, do którego doszło w niedzielę, 25 lutego. Naga, nieprzytomna kobieta, bez "funkcji życiowych" , została znaleziona na schodach budynku przy ulicy Żurawiej 47 w Śródmieściu.

Po kilkunastu godzinach zatrzymano 23-letniego Doriana S. Podczas przeszukania zajmowanego przez niego lokalu policja znalazła między innymi duży nóż kuchenny i kominiarkę, użyte do popełnienia przestępstwa.

Z naszych informacji wynika również, że w trakcie zdarzenia obok bramy, w której rozegrały się tragiczne wydarzenia, przechodziły dwie kobiety - przystanęły na chwilę, co nagrała kamera monitoringu. Ale o tym, że doszło w tym miejscu do napaści, miały dowiedzieć się dopiero z mediów. Kobiety zgłosiły się na policję i zeznały, że sytuację, której były świadkami, uznały za stosunek seksualny, prawdopodobnie pary osób bezdomnych. Mężczyzna w bramie miał wulgarnie się do nich zwrócić, żeby odeszły. Utrzymywały, że nie miały świadomości przestępstwa.