Śródmieście Powitanie lata na Wiankach nad Wisłą. W czasie imprezy zamkną Wisłostradę Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Wianki nad Wisłą w 2023 roku (archiwum) Źródło wideo: UM Warszawa Źródło zdj. gł.: Urząd m.st. Warszawy

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Wianki nad Wisłą są imprezą z okazji rozpoczęcia lata. Wystartują w sobotę o godzinie 13 w Multimedialnym Parku Fontann. Na początek w Wiosce Słowiańskiej planowane są warsztaty: garncarskie, kulinarne i rzemieślnicze. Na Podzamczu będzie można spotkać aktorów teatrów ulicznych, odwiedzić stanowiska Kół Gospodyń Wiejskich oraz punkty z rękodziełem i tradycyjnymi wyrobami. Będą też występy zespołów pieśni i tańca ludowego oraz wspólne wyplatanie wianków.

Atrakcją wieczoru będzie koncert "Wianki nad Wisłą - Miasto gra: Muzyka, Miłość, Marzenia". Na scenie wystąpią: Beata i BAJM, NOSOWSKA, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis, BOVSKA i Szymon Sutor Orchestra.

Transmisję koncertu będzie można obejrzeć na żywo na antenie telewizji TVN w sobotę, 20 czerwca o godzinie 21.45.

Wianki nad Wisłą w 2025 roku Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Zmiany w organizacji ruchu

Organizacja wydarzenia wiąże się z dużymi zmianami w organizacji ruchu.

Na czas imprezy obie nitki Wisłostrady zostaną zamknięte. Ulica będzie nieprzejezdna od godziny 16 w sobotę do godziny 4 w niedzielę. Z ruchu wyłączony zostanie odcinek między ulicą Krasińskiego a Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Dodatkowo:

na obu jezdniach Wisłostrady, od ulicy Czujnej do Sanguszki, będą parkingi,

na parkingi kierowcy wjadą od Krasińskiego, zawrócą przed Wenedów i przed Sanguszki. Wyjazd będzie w stronę Bielan,

zamknięta będzie ulica Sanguszki,

ulica Krajewskiego pozostanie przejezdna, a z Wenedów będzie można wyjechać na Wisłostradę w kierunku Bielan.

Kierowcy muszą także liczyć się ze zwężeniem jezdni Wybrzeża Gdyńskiego w kierunku Wilanowa. Na odcinku od trasy S8 zamknięty zostanie lewy pas ruchu. Podobna zmiana zostanie wprowadzona na Wioślarskiej przed Ludną na jezdni w kierunku Żoliborza.

Wianki nad Wisłą 2026 - organizacja ruchu Źródło zdjęcia: Urząd m.st. Warszawy

Jak ominąć zamknięty odcinek Wisłostrady?

Kierowcy mogą skorzystać z dwóch objazdów. Z Wisłostrady znaki pokierują ich ulicami: Krasińskiego, przez Plac Wilsona, Mickiewicza, Andersa, przez Plac Bankowy, Marszałkowską, przez Rondo Dmowskiego do Alej Jerozolimskich.

Druga opcja to przejazd przez Pragę: mostami Skłodowskiej-Curie (Północnym) lub Grota-Roweckiego, a dalej ulicami: Modlińską, Jagiellońską, Zatylną, Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim, Wałem Miedzeszyńskim do Mostu Siekierkowskiego i Czerniakowskiej.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej

Pasażerowie muszą liczyć się ze zmianami w kursowaniu autobusów trzech linii:

100 - od Placu Krasińskich ulicą Miodową do Senatorskiej, a później Trasą W-Z i ulicą Nowy Przejazd,

185 - będą kursowały w dwóch pętlach: po stronie Żoliborza dojadą do przystanku Centrum Olimpijskie, a potem wrócą na Gwiaździstą, a z Ursynowa Trasą Łazienkowską do Placu Konstytucji,

N16 - w stronę Dworca Centralnego przez Plac Bankowy i Marszałkowską.

Mogą zamknąć Trasę W-Z

Urząd miasta ostrzega, że podczas imprezy policja może zdecydować o zamknięciu Trasy W-Z. Będzie to wiązało się ze zmianami w kursowaniu tramwajów.

Na objazdy przez: Aleję Jana Pawła II, Słomińskiego, Most Gdański, Starzyńskiego, Jagiellońską, Ratuszową i Targową zostaną skierowane składy linii: 13, 20, 23, 26 i 79. Z kolei linia numer 4 będzie kursowała przez Most Gdański, ale od Placu Bankowego Andersa do Międzyparkowej i Słomińskiego.

Natomiast autobusy linii 190 na Pradze będą dojeżdżały do ulicy Targowej, a w Śródmieściu do Placu Bankowego. Nocne N11, N16, N21, N61, N71 pojadą przez Most Świętokrzyski.

Więcej tramwajów i autobusów w porze nocnej

Na czas powrotów z imprezy Warszawski Transport Publiczny przygotował dodatkowe połączenia.

pociągi obu linii metra będą kursowały częściej,

częściej będą kursowały tramwaje linii: 1, 4, 6, 18, 23, 26 i 28,

po godzinie 22.30 tramwaje linii 6 i 18 do Mostu Gdańskiego pojadą ulicą Stawki, Aleją Jana Pawła II i Słomińskiego,

będą dodatkowe kursy autobusów linii 160 i 190 ze stacji Metra Ratusz-Arsenał oraz z Dworca Wileńskiego w stronę Dworca Centralnego i pętli Znana,

z Dworca Wileńskiego dodatkowe autobusy linii 509 pojadą w kierunku Gocławia i Winnicy,

na wybrane linii tramwajowe i część linii nocnych wyjadą większe pojazdy.

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