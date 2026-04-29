Śródmieście Wiewiórki w opałach. Seria interwencji po przejściu wichur Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

25.04.2023 | "ZOOstaw, NIE porywaj!". Warszawskie zoo wystosowało ważny apel

W niedzielę pierwsze zgłoszenie nadeszło kwadrans po południu z ulicy Padewskiej. Poszkodowane zwierzątko zauważyła przed wejściem do domu mieszkająca tam kobieta. Wprost z Padewskiej z uratowaną wiewiórką strażnicy miejscy pojechali do lecznicy weterynaryjnej na Gocławiu, gdzie jeden z mieszkańców przyniósł z ulicy innego kontuzjowanego gryzonia, którym już zaczęły interesować się drapieżne ptaki. Zaraz po jego bezpiecznym umieszczeniu w transporterze, trzeba było wracać na Śródmieście.

W Łazienkach Królewskich spacerowicze zauważyli i przekazali ochronie parku kolejną kontuzjowaną wiewiórkę. "Tymczasem dwie następne już czekały na transport z ulicy Polinezyjskiej na Ursynowie. Mieszkańcy odkryli obecność rannych zwierząt w pobliżu altany śmietnikowej" - opisali strażnicy miejscy.

Nie zawsze potrzebują pomocy

Strażnicy miejscy przypomnieli, że trwa sezon narodzin małych ssaków i ptaków. Przy tej okazji nawiązali do akcji "ZOOstaw, nie porywaj!", edukującej o pomocy dzikim zwierzętom.

"W przestrzeni miejskiej można natknąć się na wiele młodych osobników, które pod dyskretną obserwacją rodziców, odbywają pierwsze lekcje samodzielności. Takich zwierząt nie należy pod żadnym pozorem zabierać ze środowiska naturalnego" - zaznaczyli, nawiązując do wydźwięku akcji.

Kiedy zatem pomóc dzikiemu zwierzęciu? Przesłankami do ludzkiej ingerencji są przede wszystkim: przebywanie zwierzęcia w miejscu dla niego niebezpiecznym (np. jezdnia) lub widoczne u niego obrażenia.

"To właśnie zauważalne i prawdopodobnie spowodowane silnymi porywami wiatru urazy były powodem niedzielnych interwencji Ekopatrolu straży miejskiej" - podsumowali.