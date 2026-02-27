Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Przemarsze i zgromadzenia w kilku dzielnicach. W weekend będą utrudnienia

Weekendowe zmiany w ruchu z powodu zgromadzeń i przemarszów
Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Premier: oni są dziś wielkimi zwycięzcami
Źródło: TVN24
W sobotę i niedzielę w Warszawie zaplanowano kilka zgromadzeń i przemarszów. Część z nich będzie związana z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W wielu dzielnicach wystąpią utrudnienia w ruchu. Policjanci mogą zamykać ulice, a autobusy i tramwaje zmienią trasy.

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, pierwszy przemarsz w sobotę rozpocznie się o godzinie 12.00 przy ul. Sierakowskiego 9 na Pradze Północ. Uczestnicy przejdą ulicami: Sierakowskiego, Okrzei, Jagiellońską, Cyryla i Metodego, Targową, 11 Listopada, Strzelecką, Środkową, 11 Listopada, Ratuszową i Namysłowską. Koniec jest planowany około godziny 15.00 przed Pomnikiem Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach.

Praga Północ, Żoliborz i Śródmieście

Początek drugiego przemarszu również o godzinie 12.00. Trasa poprowadzi sprzed kościoła przy ulicy Czarnieckiego 15 na Żoliborzu przez Plac Inwalidów i Aleję Wojska Polskiego do Pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego na wysokości ulicy Bitwy pod Rokitną. Tam zgromadzenie może potrwać do godziny 14.30.

Ostatni tego dnia przemarsz rozpocznie się o godzinie 17.00 i potrwa do 19.00. Jego uczestnicy z Placu Piłsudskiego w Śródmieściu przejdą ulicami: Tokarzewskiego-Karaszewicza, Krakowskim Przedmieściem przez Plac Zamkowy do Świętojańskiej i Archikatedry św. Jana.

W niedzielę kolejne utrudnienia

W niedzielę pierwsze wydarzenie rozpocznie się 15 minut po północy przy wejściu na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Organizatorzy zaplanowali przemarsz ulicami czterech dzielnic - Woli, Śródmieścia, Mokotowa i Ursynowa: Powązkowską, Dziką, Aleją Jana Pawła II przez Rondo ONZ, Świętokrzyską, Marszałkowską przez Rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, Bracką przez Plac Trzech Krzyży, Wiejską, Matejki, Alejami Ujazdowskimi przez Plac na Rozdrożu, Aleją Szucha przez Plac Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego, Batorego, Aleją Niepodległości, Rakowiecką, Puławską, Wałbrzyską, Aleją Harcerzy Rzeczypospolitej, Doliną Służewiecką, Aleją Rodowicza Anody i Rosoła. Do Pałacu Natolińskiego uczestnicy planują dotrzeć około godziny 6.30.

W godzinach 13.00-14.30 będzie również przemarsz sprzed Pomnika Generała Augusta Emila Fieldorfa Nila na Pradze Południe ulicami Fieldorfa-Nila i Nowaka-Jeziorańskiego do Terminalu Kultury na Gocławiu.

Kolejne zgromadzenie w niedzielę rozpocznie się w Śródmieściu o godzinie 14.00 przed Ministerstwem Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdowskich 11. Następnie uczestnicy przejdą: Alejami Ujazdowskimi przez Plac Na Rozdrożu, Belwederską, Gagarina, Nabielaka, Tatrzańską, Górską, Gagarina i Sielecką do Skweru im. Jolanty Brzeskiej na Mokotowie. Wydarzenie może potrwać do godziny 16.30.

Także o godzinie 14.00 rozpocznie się zgromadzenie przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy skrzyżowaniu Matejki i Wiejskiej w okolicy Sejmu. Później planowany jest przemarsz ulicami: Wiejską przez Plac Trzech Krzyży, Nowym Światem, Świętokrzyską, Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi i Kruczą do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie potrwa do godziny 21.00.

Z kolei o godzinie 15.00 rozpocznie się zgromadzenie na Mokotowie, na ulicy Rakowieckiej, obok byłego aresztu śledczego - obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Następnie został zaplanowany przemarsz ulicami: Rakowiecką, Aleją Niepodległości, Batorego przez Plac Unii Lubelskiej, Aleją Szucha przez Plac Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi do Placu Trzech Krzyży. Tam zgromadzenie ma potrwać do godziny 21.00.

"Podczas wydarzenia, tramwaje linii: 4, 10, 11, 14, 16, 18 i 19 oraz autobusy: 107, 108, 116, 118, 119, 127, 131, 138, 159, 166, 167, 168, 171, 174, 180, 503 I 517 mogą kursować trasami zmienionymi" - poinformował ZTM.

Opracowała Alicja Glinianowicz

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prace w Alei Jana Pawła II
Ciężki sprzęt w Alei Jana Pawła II. Ruszyła budowa ścieżki rowerowej
Widok z góry na stację Warszawa Wschodnia
Dworzec Wschodni od nowa. Wybrali wykonawcę modernizacji
Praga Północ
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Pierwszeństwo dla pieszych, więcej zieleni. Metamorfoza praskiej ulicy
Praga Północ
OGLĄDAJ: Co dalej z KRS? Konferencja ministra sprawiedliwości
Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek

Co dalej z KRS? Konferencja ministra sprawiedliwości
NA ŻYWO

Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

Udostępnij:
Tagi:
Utrudnienia w ruchuWarszawa
Czytaj także:
Startuje sezon Veturilo
3,5 tysiąca rowerów w 344 stacjach. Veturilo wraca na stołeczne ulice
Śródmieście
W Kampinoskim Parku Narodowym zimuje dorosły bocian
Nie odleciał do Afryki, przetrwał największe mrozy
Okolice
Wypadek w Błoniu
"Co kierowca miał zrobić? Biegać i rogatki łamać?". Policja i kolejarze odpowiadają
Filip Czekała
W wypadku zginęły dwie osoby
Czołowe zderzenie, nie żyją dwie osoby
Okolice
Diagnozował auto jadąc z prędkością 144 kilometrów na godzinę
Szybko diagnozował auto. Stracił prawo jazdy
Okolice
Woda zalała kilka posesji
Wkra wystąpiła z koryta. "Nie ma u nas paniki"
Okolice
Zapłacił souvenirem przypominającym banknot 200 złotych
Raz się udało, więc wrócił do sklepu z "banknotem"
Okolice
Kierowca przewozu osób wjechał w bok drugiego samochodu
Zderzenie dwóch aut, trzy osoby trafiły do szpitala
Wola
Policja poszukuje 17-letniego Wiktora Rosa
Policja szuka 17-letniego Wiktora. Wyszedł z placówki opiekuńczej i zaginął
Praga Północ
Na śliskiej drodze kierowcy zjeżdżali do rowu
Za szybka jazda, szybki efekt. Pięć aut w rowie po serii kolizji
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Okradli wynajmowany apartament i kolegę. Usłyszeli 22 zarzuty
Wola
Jest zgoda na odstrzał dzików pod Warszawą
Jest zgoda na odstrzał 100 dzików pod Warszawą. Będzie więcej
Okolice
Prokuratura i kolej badają okoliczności wypadku w Bierwieckiej Woli
Tragiczny wypadek na stacji kolejowej. Pasażerowie byli "poganiani gwizdkiem"
RADOM
Autostrada
Projektują obwodnicę aglomeracyjną. Trwa przegląd ofert
Okolice
zakupy sklep market kasa shutterstock_1453156733
Drobne kradzieże, potężny lincz. "Znęcanie się"
Bartłomiej Plewnia
Prace w Alei Jana Pawła II
Ciężki sprzęt w Alei Jana Pawła II. Ruszyła budowa ścieżki rowerowej
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Żebry-Idźki
Sześciolatka zginęła po wypadku. Kierowca ciągnika stanie przed sądem
Okolice
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny na działkach. 39-latka z zarzutem
Mokotów
Wypadek w miejscowości Środoń
Wypadł z drogi, dachował. Miał dwa i pół promila
Okolice
Zatrzymany mężczyzna
Taksówkarz pomógł pijanym pasażerom. Został pobity
Praga Południe
Widok z góry na stację Warszawa Wschodnia
Dworzec Wschodni od nowa. Wybrali wykonawcę modernizacji
Praga Północ
Wypadek w Sulęcinie Włościańskim
33-latek rozbił auto na drzewie. Zginął na miejscu
Okolice
Akcja strażników granicznych i policjantów na stołecznej posesji
Zlikwidowali narkotykowe laboratorium, zatrzymali "chemików"
Śródmieście
Zderzenie kilku aut pod Warszawą
Zderzenie kilku aut pod Warszawą, sprawca pijany
Okolice
Remont kościoła paulinów
Pochodzi z XIV wieku. Przechodzi remont
Śródmieście
Pożar domu w miejscowości Łomna
Pożar domu jednorodzinnego. Dwie osoby nie żyją
Okolice
Czapla trafiła do Ptasiego Azylu
Rzadko spotykany w mieście ptak utknął na brzegu
Śródmieście
Radiowóz straży miejskiej (zdj. ilustracyjne)
Leżał na chodniku. Zabrali go do szpitala, a później do aresztu
Śródmieście
18-latek jest podejrzany o próbę wyłudzenia kredytu
18-latek z podrobionymi dokumentami poszedł do banku po 50 tysięcy kredytu
Mokotów
Do zabójstwa 16-latki doszło w Mławie
Podejrzany o zabójstwo 16-letniej Mai trafi na obserwację psychiatryczną
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki