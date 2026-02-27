Przemarsze i zgromadzenia w kilku dzielnicach. W weekend będą utrudnienia

Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Premier: oni są dziś wielkimi zwycięzcami Źródło: TVN24

Jak poinformował Zarząd Transportu Miejskiego, pierwszy przemarsz w sobotę rozpocznie się o godzinie 12.00 przy ul. Sierakowskiego 9 na Pradze Północ. Uczestnicy przejdą ulicami: Sierakowskiego, Okrzei, Jagiellońską, Cyryla i Metodego, Targową, 11 Listopada, Strzelecką, Środkową, 11 Listopada, Ratuszową i Namysłowską. Koniec jest planowany około godziny 15.00 przed Pomnikiem Ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach.

Praga Północ, Żoliborz i Śródmieście

Początek drugiego przemarszu również o godzinie 12.00. Trasa poprowadzi sprzed kościoła przy ulicy Czarnieckiego 15 na Żoliborzu przez Plac Inwalidów i Aleję Wojska Polskiego do Pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego na wysokości ulicy Bitwy pod Rokitną. Tam zgromadzenie może potrwać do godziny 14.30.

Ostatni tego dnia przemarsz rozpocznie się o godzinie 17.00 i potrwa do 19.00. Jego uczestnicy z Placu Piłsudskiego w Śródmieściu przejdą ulicami: Tokarzewskiego-Karaszewicza, Krakowskim Przedmieściem przez Plac Zamkowy do Świętojańskiej i Archikatedry św. Jana.

W niedzielę kolejne utrudnienia

W niedzielę pierwsze wydarzenie rozpocznie się 15 minut po północy przy wejściu na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Organizatorzy zaplanowali przemarsz ulicami czterech dzielnic - Woli, Śródmieścia, Mokotowa i Ursynowa: Powązkowską, Dziką, Aleją Jana Pawła II przez Rondo ONZ, Świętokrzyską, Marszałkowską przez Rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, Bracką przez Plac Trzech Krzyży, Wiejską, Matejki, Alejami Ujazdowskimi przez Plac na Rozdrożu, Aleją Szucha przez Plac Unii Lubelskiej, Boya-Żeleńskiego, Batorego, Aleją Niepodległości, Rakowiecką, Puławską, Wałbrzyską, Aleją Harcerzy Rzeczypospolitej, Doliną Służewiecką, Aleją Rodowicza Anody i Rosoła. Do Pałacu Natolińskiego uczestnicy planują dotrzeć około godziny 6.30.

W godzinach 13.00-14.30 będzie również przemarsz sprzed Pomnika Generała Augusta Emila Fieldorfa Nila na Pradze Południe ulicami Fieldorfa-Nila i Nowaka-Jeziorańskiego do Terminalu Kultury na Gocławiu.

Kolejne zgromadzenie w niedzielę rozpocznie się w Śródmieściu o godzinie 14.00 przed Ministerstwem Sprawiedliwości przy Alejach Ujazdowskich 11. Następnie uczestnicy przejdą: Alejami Ujazdowskimi przez Plac Na Rozdrożu, Belwederską, Gagarina, Nabielaka, Tatrzańską, Górską, Gagarina i Sielecką do Skweru im. Jolanty Brzeskiej na Mokotowie. Wydarzenie może potrwać do godziny 16.30.

Także o godzinie 14.00 rozpocznie się zgromadzenie przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy skrzyżowaniu Matejki i Wiejskiej w okolicy Sejmu. Później planowany jest przemarsz ulicami: Wiejską przez Plac Trzech Krzyży, Nowym Światem, Świętokrzyską, Marszałkowską, Alejami Jerozolimskimi i Kruczą do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorzy zapowiadają, że wydarzenie potrwa do godziny 21.00.

Z kolei o godzinie 15.00 rozpocznie się zgromadzenie na Mokotowie, na ulicy Rakowieckiej, obok byłego aresztu śledczego - obecnie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Następnie został zaplanowany przemarsz ulicami: Rakowiecką, Aleją Niepodległości, Batorego przez Plac Unii Lubelskiej, Aleją Szucha przez Plac Na Rozdrożu, Alejami Ujazdowskimi do Placu Trzech Krzyży. Tam zgromadzenie ma potrwać do godziny 21.00.

"Podczas wydarzenia, tramwaje linii: 4, 10, 11, 14, 16, 18 i 19 oraz autobusy: 107, 108, 116, 118, 119, 127, 131, 138, 159, 166, 167, 168, 171, 174, 180, 503 I 517 mogą kursować trasami zmienionymi" - poinformował ZTM.

Opracowała Alicja Glinianowicz

