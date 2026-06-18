Wbiegł na salę kinową i schował się pod fotelem, później uciekał w kajdankach
Do opisywanego przez strażników zdarzenia doszło w ostatni poniedziałek. Kinomani szykujący się do seansu w kinie Muranów sami przeżyli scenę jak żywcem wyjętą z filmów akcji.
"W pewnym momencie do kinowego foyer wpadł mężczyzna w czerwonej bluzie, który wślizgnął się pod jeden z foteli. Zaraz po nim do kina wbiegli: funkcjonariusz straży miejskiej, policjant oraz mężczyzna w cywilu, którzy po chwili wyciągnęli zbiega z kryjówki, po czym obezwładnili go i założyli na jego ręce kajdanki" - czytamy w komunikacie strażników.
Ucieczka w kajdankach
Okazało się, że ujętym był prawdopodobny sprawca pobicia w Ogrodzie Krasińskich. Gdy funkcjonariusze zajęli się ustalaniem stanu poszkodowanego, mimo rąk w kajdankach, ujęty mężczyzna zaczął ponownie uciekać.
"Powtórny pościg zakończył się dopiero po drugiej stronie ulicy Andersa, kiedy nienaturalnie pobudzony uciekinier usiłował wdrapać się na dach wiaty przystankowej. Według świadków, mężczyzna miał wcześniej w Ogrodzie Krasińskich agresywnie zaatakować kilka osób, u jednej z nich powodując rozległą ranę głowy" - wyjaśnili powód zatrzymania funkcjonariusze.
Prawdopodobny sprawca napaści został przekazany policji.