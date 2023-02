Jedzenie, książki, ubrania, narzędzia. Coraz więcej projektów na WawaShare

"WawaShare - współdzielenie w mieście" to serwis gromadzący przedsięwzięcia umożliwiające mieszkańcom dzielenie się różnymi zasobami. Ratusz zachwala, że na platformie pojawia się coraz więcej projektów. Każdy może podzielić się z innymi zarówno jedzeniem, nieużywanymi książkami, ubraniami czy narzędziami, jak i własną wiedzą lub umiejętnościami.

Filozofia zero waste

- Chcemy aby mapa warszawskich inicjatyw związanych z ekonomią współdzielenia i filozofią zero waste stale się powiększała i służyła mieszkańcom oraz mieszkankom naszego miasta. Organizacja spotkań, podczas których możemy podzielić się doświadczeniami z zakresu tworzenia współdzielonej Warszawy buduje nasze know-how. Dzięki temu możemy lepiej odpowiadać na potrzeby warszawiaków i warszawianek – mówi cytowana w komunikacie Karolina Zdrodowska dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w stołecznym Ratuszu. I dodaje: – Zachęcamy do współpracy i zgłaszania projektów nie tylko mieszkanki i mieszkańców, ale także działające w stolicy firmy. Chcemy dotrzeć z informacją o zaletach współdzielonego miasta do jak największej liczby odbiorców.