"Warzywny dywan" w Ogrodzie Botanicznym. "Pierwsza obrodziła sałata"

Po raz pierwszy zamiast kwiatów posadzono warzywa - dywan w Ogrodzie Botanicznym UW składa się z kapusty, jarmużu, pora, buraka czy majeranku. To łącznie 26 różnych gatunków warzyw i ziół.

Jak czytamy na stronie Uniwersytetu Warszawskiego, projekt dywanu powstał w grudniu ubiegłego roku. Hodowla rozpoczęła się w styczniu. "Najpierw w szklarniach ogrodnicy wysiali nasiona. Sadzonki przenieśli do gruntu pod koniec maja. Teraz mogą rozpocząć zbiory. Pierwsza obrodziła sałata" - czytamy w komunikacie.

Warzywa i zioła zamiast kwiatów

Uniwersytet Warszawski wskazuje, że zainspirował się między innymi XVI-wiecznym zamkiem Chateau de Villandry, który słynie z ozdobnych rabat i pięknych ogrodów z epoki odrodzenia, w tym tematycznych. To tam znajdziemy najbardziej znany kuchenny - potager - w którym uprawia się warzywa.

Dywan w Ogrodzie Botanicznym UW to tradycja, która ma już ponad 150 lat. "Kwietnik dywanowy obsadzany był do tej pory roślinami o niskim pokroju, wyrównanym wzroście, kolorowych liściach, takich, które znoszą częste przycinanie. Zwykle były to begonie, irezyny, krąglatki czy heliotropy. Po raz pierwszy zamiast kwiatów posadzono zioła i warzywa" - wskazuje UW. Rosną tam marchewka, pietruszka czy bazylia, w warzywnym dywanie są też kocanki włoskie, kosmos podwójnie pierzasty, hyzop lekarski czy laur szlachetny. Wzór i projekt dywanu są autorstwa Diany Zlochevskiej.