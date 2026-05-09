Śródmieście

Potrącił ją autobus, piesza ukarana mandatem

Potrącenie na Waryńskiego
Źródło: tvnwarszawa.pl
Była na przejściu dla pieszych, gdy potrącił ją autobus. Kobieta została ukarana mandatem, bo - jak przekazali policjanci - przechodziła na czerwonym świetle.

Do zdarzenia doszło 22 kwietnia na ulicy Waryńskiego, przy Alei Armii Ludowej. Do nagrania dotarł Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. Publikujemy je ku przestrodze.

Na filmie widać, jak autobus zjeżdża z ronda, a wtedy na przejście dla pieszych, przy metrze Politechnika, wchodzi kobieta. Stawia kilka kroków i dochodzi do potrącenia. Po chwili do leżącej pieszej podbiegają stojący na pobliskim przystanku ludzie.

Jak ustalił Artur Węgrzynowicz, potrąconej kobiecie nic poważnego się nie stało.

Weszła na czerwonym

Na miejscu swoje czynności prowadzili policjanci wydziału ruchu drogowego Komendy Stołecznej Policji. Ich interwencja zakończyła się ukaranie pieszej mandatem w kwocie 600 złotych.

- Nie zastosowała się do sygnalizatora S5, nadającego sygnał czerwony i weszła na przejście dla pieszych - poinformował podkom. Rafał Markiewicz z komendy Stołecznej Policji.

Apel policji

Policjanci zaapelowali do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność. Przypomnieli też zasady bezpieczeństwa.

- Kierowcy powinni pamiętać, że przy zbliżaniu się do przejścia dla pieszych należy zachować szczególną ostrożność. Nie są z tego zwolnieni także piesi, którzy też powinni zachować szczególną ostrożność przy przekraczaniu ulicy w miejscach do tego wyznaczonych, bądź w miejscach, gdzie prawo dopuszcza takie przejście, czyli co najmniej 100 metrów od najbliższego przejścia - podkreślił mł. asp. Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej policji.

Jak zaznaczył, piesi powinni pamiętać, by nie przechodzić przez jezdnię w miejscach z ograniczoną widocznością, takich jak zakręty. - Jeśli mamy możliwość, wybierajmy zawsze oświetlone miejsce drogi. Pamiętajmy, że odblaski wykładniczo zwiększają naszą widoczność w nocy - dodał Wojteczko.

pc

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Artur Węgrzynowicz
Reporter tvnwarszawa.pl
