22-kilometrowa trasa

Cykliści spod kolumny Zygmunta na placu Zamkowym wyruszą o godz. 19.00 i przejadą ulicami: Senatorską przez place Teatralny i Bankowy, Andersa, Mickiewicza na plac Wilsona, gdzie zawrócą. Do Śródmieścia wrócą tą samą drogą, a następnie ulicą Marszałkowską dojadą do ronda Dmowskiego, gdzie skręcą w Aleje Jerozolimskie. Po dojechaniu do placu Zawiszy znów zawrócą, aby Alejami Jerozolimskimi wrócić do ronda Dmowskiego, a następnie skręcić w Marszałkowską.