Walka z piractwem to ich chleb powszedni. "Złote Blachy" rozdane

Uroczysta gala, której gospodarzem było Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, odbyła się 31 marca.
Nagrody wręczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel, zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka oraz reprezentująca Koalicję Antypiracką prezes Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska.
Kto został uhonorowany?
W tym roku Koalicja Antypiracka wyróżniła funkcjonariuszy z trzech jednostek. Za skuteczną walkę z piractwem telewizyjnym, muzycznym i komputerowym zostały uhonorowane:
- Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, w sprawie dotyczącej przestępczego procederu polegającego na nielegalnej dystrybucji sygnału telewizyjnego operatorów płatnej telewizji cyfrowej/satelitarnej;
- Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, w sprawie dotyczącej nielegalnego udostępniania ustalonym osobom za pomocą serwera sharingowego sygnału telewizji cyfrowej/satelitarnej;
- Zarząd w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w sprawie dotyczącej rozpowszechniania bez uprawnienia utworów audiowizualnych poprzez publiczne i odpłatne umieszczanie plików wideo na platformie hostingowej oraz podejmowania czynności mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia, wykrycia i zajęcia środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z nieuprawnionym rozpowszechnianiem cudzych utworów.
Czym są "Złote Blachy"?
"Złote Blachy" to honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej, przyznawane od 1998 roku jednostkom policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i ochronie praw autorskich.
Aktualnie w skład Koalicji wchodzą: Związek Producentów Audio Video (ZPAV) - reprezentujący producentów fonograficznych, Stowarzyszenie Sygnał - zajmujące się ochroną praw nadawców telewizyjnych oraz BSA - The Software Alliance - organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania komputerowego.
