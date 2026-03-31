Walka z piractwem to ich chleb powszedni. "Złote Blachy" rozdane

Prezeska Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska o piractwie w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Uroczysta gala, której gospodarzem było Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, odbyła się 31 marca.

Nagrody wręczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Maciej Wróbel, zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Tomasz Michułka oraz reprezentująca Koalicję Antypiracką prezes Stowarzyszenia Sygnał Teresa Wierzbowska.

Kto został uhonorowany?

W tym roku Koalicja Antypiracka wyróżniła funkcjonariuszy z trzech jednostek. Za skuteczną walkę z piractwem telewizyjnym, muzycznym i komputerowym zostały uhonorowane:

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, w sprawie dotyczącej przestępczego procederu polegającego na nielegalnej dystrybucji sygnału telewizyjnego operatorów płatnej telewizji cyfrowej/satelitarnej;

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, w sprawie dotyczącej nielegalnego udostępniania ustalonym osobom za pomocą serwera sharingowego sygnału telewizji cyfrowej/satelitarnej;

Zarząd w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w sprawie dotyczącej rozpowszechniania bez uprawnienia utworów audiowizualnych poprzez publiczne i odpłatne umieszczanie plików wideo na platformie hostingowej oraz podejmowania czynności mogących udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia, wykrycia i zajęcia środków pieniężnych pochodzących z korzyści związanych z nieuprawnionym rozpowszechnianiem cudzych utworów.

Czym są "Złote Blachy"?

"Złote Blachy" to honorowe nagrody Koalicji Antypirackiej, przyznawane od 1998 roku jednostkom policji w uznaniu ich zasług w zwalczaniu kradzieży dóbr własności intelektualnej i ochronie praw autorskich.

Aktualnie w skład Koalicji wchodzą: Związek Producentów Audio Video (ZPAV) - reprezentujący producentów fonograficznych, Stowarzyszenie Sygnał - zajmujące się ochroną praw nadawców telewizyjnych oraz BSA - The Software Alliance - organizacja zrzeszająca producentów oprogramowania komputerowego.

